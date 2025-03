Ergohide Echtholz-Schreibtisch im Test

Anzeige

Ergohide bietet Schreibtische mit und ohne elektrischer Höhenverstellung an, welche jeweils mit einer massiven Eichenholz- oder Walnussholz-Tischplatte konfiguriert werden können. Möglich sind eine gerade oder ergonomisch vertiefte Schreibtischkannte, Kabelkanäle, Steckdosenleisten, kabellose Ladegeräte, Lampen und noch vieles mehr. Gefertigt werden viele Teile in Slowenien. Das hat seinen Preis, der bei größeren Exemplaren schnell über 2000 Euro klettert, aber dafür auch sehr haltbar sein soll.

Ich durfte die letzten Monate einen 220×100 Meter großen Schreibtisch aus Eiche testen und konnte an vielen Diskussionen teilhaben. Kundenservice sollte neben der sehr guten Verarbeitung eine Selbstverständlichkeit in dem Premium-Bereich sein und Ergohide konnte bisher vollkommen überzeugen.

Doch fangen wir ganz vorne an, dem Konfigurator. Die Optionen reichen von normalen Schreibtischen bis zu einer Länge von 240 cm und einer Tiefe von 100 cm. Falls ihr den Tisch um eine Ecke herumstellen wollt, sind maximal 240x240cm möglich. Die Größe der Tischplatte ist der Hauptkostenfaktor, an zweiter Stelle kommt eine in die Platte eingelassene Epoxy-RGB-Beleuchtung. Hinzu kommen zig Varianten an Kabelkanälen und Ausschnitten für Kabelführungen und Steckdosen – immer darauf bedacht, dass es ordentlich und möglichst unsichtbar aussieht. Der Versand ist kostenfrei bzw. im Preis einberechnet und ihr könnt den Schreibtisch innerhalb von 180 Tagen kostenfrei zurücksenden.