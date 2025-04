Welche Sicherheitsvorkehrungen sollte man treffen, wenn man Online Casinos nutzt?

Der Markt der Online Casinos boomt. Seit Einführung des neuen Glücksspielstaatsvertrags 2021 nutzen immer mehr Menschen die Glücksspiel-Angebote im Netz. Endlich herrscht rechtliche Klarheit. Das Spielen ist legal. Durch die Regulierung wurde das Angebot ausgeweitet. Ein Trend, der sich weltweit zeigt, weil durch das Internet immer mehr Menschen einen einfachen Zugang zu unterschiedlichen Plattformen haben. Doch leider hat dieses explosive Wachstum auch weniger seriöse Charaktere motiviert, sich einen Teil des Erfolgs sichern zu wollen.

Anzeige

Als vor einigen Jahren das Interesse am Investieren gewachsen ist, gab es ebenfalls eine Explosion an betrügerischen Finanzangeboten, allen voran im Krypto-Bereich. Der Finanzbereich kann gut mit dem Online-Glücksspielmarkt verglichen werden, da es bei beiden um viel Geld und vor allem Daten geht.

Seit Jahren hören wir immer wieder, dass Daten die treibende Kraft des 21. Jahrhunderts sind. Falsch ist das nicht. Betrügerische Angebote im Internet haben es in erster Linie auf Geld abgesehen, aber auch die Daten, die Cyberkriminelle erbeuten, sind wertvoll. Außerdem wollen Betrüger pathologisches Spielverhalten fördern, um ihren Opfern so mehr Geld zu entlocken.

Es ist wichtig, sich immer vor Augen zu führen, dass sowohl Neulinge als auch erfahrene Nutzer zu Opfern von Betrügern werden können. In diesem Artikel möchten wir daher Informationen zusammenstellen, die sowohl Neulingen als auch erfahrenen Spielern im Internet dabei helfen, sicher zu bleiben. Dabei werden wir sowohl auf einige Schutzmaßnahmen eingehen als auch Warnzeichen für unseriöse Angebote aufzeigen.

Die Lizenz macht den Unterschied

Das Wichtigste bei jedem Online Casino? Die Lizenz, unter welcher der Anbieter operiert. Auch hier lässt sich ein Vergleich zu Finanzprodukten ziehen. Wahrscheinlich würde niemand bei einem unregulierten Finanzdienstleister Geld einzahlen. Dieselbe Vorsicht sollte man auch in Online Casinos walten lassen. Wenn ein Anbieter keine Lizenz hat oder diese nur schwer zu finden ist, empfiehlt es sich, die Finger von dem Angebot zu lassen.

Doch warum ist die Lizenz so wichtig? Eine seriöse Lizenz stellt sicher, dass eine staatliche Behörde kontrolliert, dass bestimmte Mindeststandards in Sachen Sicherheit, Fairness und Spielerschutz gegeben sind. Unregulierte Casinos können theoretisch die Auszahlungsquoten der Automaten manipulieren und damit die Chance auf einen Gewinn erheblich beeinträchtigen. Außerdem kann es ohne staatliche Überwachung dazu kommen, dass Suchtverhalten bei Spielern vom Anbieter ignoriert oder sogar gefördert wird.

Die Lizenzen im Überblick

Generell sollte man immer auf eine EU-Lizenz setzen. In der folgenden Übersicht erklären wir, welche Lizenzen es gibt.

Malta

Malta ist einer der angesehensten Standorte für Online-Glücksspiellizenzen in Europa. Die Lizenz wird von der Malta Gaming Authority (MGA) vergeben. Sie steht für ein hohes Maß an Regulierung, Spielerschutz und rechtlicher Klarheit. Anbieter mit einer MGA-Lizenz genießen Vertrauen bei Spielern und Partnern. Sie haben Zugang zum gesamten EU-Markt. Allerdings ist die Lizenzierung mit relativ hohem Aufwand verbunden: Unternehmen müssen ihren Sitz in Malta haben, Kapital- und Compliance-Nachweise erbringen und strenge Anforderungen in Bezug auf IT-Sicherheit, KYC (Know Your Customer) und Anti-Geldwäsche erfüllen. Dafür bietet die MGA-Lizenz ein solides Fundament für ein langfristiges und seriöses Geschäft in Europa.

Curaçao

Curaçao ist seit vielen Jahren ein beliebter Standort für günstige und schnell verfügbare Glücksspiellizenzen. Die Lizenzen werden von sogenannten Master-Lizenzinhabern vergeben, die wiederum Sub-Lizenzen an Betreiber ausstellen. Die Vorteile liegen vor allem in der Einfachheit des Prozesses, den niedrigen Kosten und der steuerlich attraktiven Struktur. Im Gegenzug gilt die Regulierung als vergleichsweise lax – Spielerschutz, technische Kontrollen und rechtliche Anforderungen sind hier minimal. Internationale Behörden und Zahlungsdienstleister betrachten Curaçao-Lizenzen zunehmend kritisch. Für Anbieter, die schnell und mit geringem Aufwand starten wollen, kann Curaçao dennoch ein Einstieg sein, allerdings eher außerhalb des EU-Raums.

Deutschland

Deutschland hat mit der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) seit Mitte 2021 eine zentrale Instanz für die Regulierung von Online-Glücksspiel geschaffen. Wer in Deutschland Glücksspiele legal anbieten möchte, etwa Sportwetten, virtuelle Automatenspiele oder Online-Poker, benötigt eine deutsche Lizenz. Diese ist jedoch mit hohen Anforderungen verbunden: Anbieter müssen umfangreiche Spielerschutzmechanismen integrieren, wie beispielsweise Einsatzlimits und Sperrdateien, ihre Server in Deutschland betreiben und teils lange Prüf- und Genehmigungsphasen durchlaufen. Trotz des erheblichen Aufwands bietet die GGL-Lizenz den Vorteil, vollständig legal auf dem deutschen Markt zu sein. Dies ist ein wichtiger Punkt für große Marken und Werbepartner.

Estland

Estland bietet mit seiner staatlichen Lizenz eine attraktive Option für europäische Anbieter, die eine regulierte und zugleich pragmatische Lösung suchen. Die Glücksspielaufsicht untersteht dem estnischen Finanzamt (Estonian Tax and Customs Board), das klare Regeln vorgibt, jedoch mit moderatem bürokratischem Aufwand verbunden ist. Als EU-Mitglied erlaubt Estland einen legalen Zugang zum europäischen Markt und punktet mit digitaler Infrastruktur, niedriger Körperschaftsteuer und transparenter Verwaltung. Voraussetzung ist die Gründung eines estnischen Unternehmens sowie die technische Zertifizierung der Spieleplattform. Für kleinere bis mittelgroße Anbieter ist Estland ein interessanter Standort mit wachsender Beliebtheit.

Persönliche und finanzielle Daten schützen

Das Vorhandensein einer Lizenz ist der erste Schritt, um beim Online Glücksspiel sicher unterwegs zu sein. Doch um sorgenfrei zu spielen, braucht es mehr. Wenn man sich für ein Online Casino entscheidet, sollten dort zwei technische Grundlagen gegeben sein. Erstens sollte die Webseite auf SSL-Verschlüsselung setzen, denn dann werden Nutzerdaten bei der Übertragung zum Server des Online Casinos verschlüsselt. Diese Verschlüsselung verhindert, dass Unbefugte auf Daten zugreifen. Bietet ein Casino keine SSL-Verschlüsselung, sollte man sich lieber nach einer Alternative umsehen. Um ein passendes und getestetes Online Casino zu finden, kannst man auf Vergleichsseiten wie Casinotopsonline.com/de zurückgreifen. Auf diesen Seiten findet man Online Casinos, die in Sachen Sicherheit ausführlich von Experten getestet und bewertet wurden.

Außerdem ist es wichtig, dass die Website auf HTTPS setzt. Hierbei handelt es sich ebenfalls um ein Verschlüsselungsprotokoll, das anstatt von SSL genutzt werden kann. HTTPS ist generell beliebter, da es sich um die modernere Technologie handelt. Oft werden diese Protokolle nebeneinander verwendet. Für den Nutzer wichtig, dass zumindest eines dieser Verschlüsselungsprotokolle genutzt wird, um sicherzustellen, dass persönliche Daten nicht abgegriffen werden.

Bei HTTPS oder SSL geht es hauptsächlich darum, finanziellen Daten zu schützen. In Hinblick auf diesen Punkt ist es wichtig, sich die verfügbaren Zahlungsanbieter genau anzuschauen. Man sollte nur bei Casinos einzahlen, wenn sie mit seriösen und vor allem bekannten Anbietern kooperieren. PayPal, Trustly oder Kreditkarten mit 3D-Secure sind in der Regel ein Zeichen dafür, dass es sich um einen seriösen Anbieter handelt. Casinos, die entweder nur mit unbekannten Zahlungsdienstleistern zusammenarbeiten oder nur auf Kryptowährungen oder Prepaid-Karten setzen, sollte man meiden.

Abschließend ist es wichtig, dass man seinen Account mit starken Passwörtern oder mithilfe eines Passwortmanagers schützt. Das beugt vor, dass der Account nach einem Datenleck, bei dem Passwörter und Benutzernamen oder E-Mails im Internet landen, von Betrügern gekapert wird. Es empfiehlt sich, auf eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zu setzen. So kann man einfach den Account vor unbefugten Zugriffen schützen.

So vermeidet man betrügerische Angebote

Wir haben uns die technische und regulatorische Seite angesehen und gelernt, wie man Betrügern zuvorkommen kann. Nun wird es um die soziale Seite von unlauteren Angeboten gehen, auch „Social Engineering“ genannt. Dabei wird psychologischer Einfluss auf jemanden ausgewirkt, welcher dann kritische Informationen preisgibt.

Das bekannteste Beispiel dafür ist die Phishing-E-Mail, bei der sich der Angreifer als jemand anderes ausgibt, um das Opfer dazu zu bewegen, Geld oder persönliche Daten offenzulegen. Das Gleiche gilt auch für Gewinnspiele, die einem in den Spam-Ordner gespült werden oder Werbung des neuesten Casinos, das mit den Top-Konditionen wirbt. Allgemein gilt der Grundsatz, dass ein seriöses Casino E-Mail-Adressen nicht im Internet findet, um Werbung als Spam zu schicken.

Der soziale Faktor endet nicht bei offensichtlich betrügerischen E-Mails. Gerne sprechen betrügerische Angebote auch den kleinen „gierigen” Teil in unserem Kopf an, indem sie mit hohen Boni werben. Auch hier gilt: Niemand hat Geld zu verschenken. Deshalb sollte man immer schauen, ob die Bedingungen für den Bonus klar kommuniziert sind. Sollte einem nicht klar sein, welche Bedingungen für einen Bonus gelten, sollte man Vorsicht walten lassen.

Das Gleiche gilt für die AGB und Auszahlungsbedingungen. Diese sollte man sich vor der Anmeldung bei einem Online Casino genau durchlesen und bei Fragen den Kundensupport kontaktieren. Wird eine Frage unverständlich oder unvollständig beantwortet, sollte man sich nach einer Alternative umschauen.

Den letzten „sozialen” Aspekt, den man beachten sollte? Bewertungswebsites wie Trustpilot. Hat ein Angebot kaum oder nur negative Bewertungen, kann man sich sicher sein, dass etwas nicht richtig läuft. Gleichzeitig ist ebenso eine zu positive Bewertung ein Warnzeichen. Hat ein Online Casino ausschließlich positive Bewertungen, sollte man sich genau anschauen, wer das Casino bewertet. Eine Flut von Accounts, die nie zuvor Bewertungen abgegeben haben oder ausschließlich Online Casinos immer positive Bewertungen geben, sollte einen hellhörig machen. Das bedeutet nicht, dass es sich definitiv um Betrug handelt, aber dann sollte man zumindest einen ganz genauen Blick auf den Anbieter werfen.

Fazit

Bei Online Casinos ist es wichtig, sich sicher zu sein, dass der Anbieter seriös ist, bevor man finanzielle und persönliche Daten preisgibt. Hierfür gibt es klare Punkte, die man beachten