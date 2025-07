Online Casino in Deutschland: Bonus und gesetzliche Regulierung

Ein Online Casino Bonus gehört inzwischen zum Standard. Dabei kann der Bonus verschiedene Formen annehmen: Er kann als Willkommensbonus für neue Spieler oder aber auch als Bestandskundenbonus daherkommen. Wir erzählen im folgenden Ratgeber ein wenig mehr zu den verschiedenen Bonusaktionen. Außerdem werden wir auch die Regulierung von Online Casinos in Deutschland thematisieren.

Anzeige

Was ist eigentlich ein Casino Bonus? Dies ist eine Frage, die sich mit Sicherheit schon viele Besucher eines Online Casinos gestellt haben werden – vor allem die Neulinge unter den Spielern. Die Erklärung: Im Grunde genommen handelt es sich bei einem Casino Bonus um ein Goodie des jeweiligen Online Casinos. Dieses Goodie kann entweder zusätzliches Geld zum Spielen oder Free Spins für ausgewählte Online Slots beinhalten – ab und zu sogar beides. Der Willkommensbonus kann sich entweder nur auf die erste oder auf mehrere Einzahlungen beziehen und diese belohnen.

Während es sich beim Begrüßungsbonus um die wohl gängigste Form des Casino Bonus handelt, gibt es allerdings auch weitere Aktionen. Diese fallen dann unter den Begriff “Bestandskundenangebote”. Dazu gehören Aktionen wie zum Beispiel sogenannte Reload-Boni, Cashbacks oder Freispiele.

Einen Reload-Bonus kann man dann in Anspruch nehmen, wenn man den Willkommensbonus beendet hat. Ob man ihn erfolgreich umgesetzt hat oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Bei einem Cashback bekommt man die Verluste, die man während eines bestimmten Zeitraums erlitten hat, zu einem festgelegten Prozentsatz zurück. Und Freispiele werden meist in Form von Einzahlungsboni ausgeschüttet.

Die gängigsten Boni in der Zusammenfassung:

Willkommensbonus

Reload-Bonus

Cashback

Freispiele

Live Cashback

VIP-Aktionen

Der Bonus ist auf dem Konto – aber was nun? Bevor man den Bonus wie echtes Geld behandeln und sich zum Beispiel auszahlen lassen kann, muss vorher noch ein nicht gerade einfacher Schritt gegangen werden: die Umsatzbedingungen erfüllen! Doch was sind eigentlich diese Umsatzbedingungen?

Vereinfacht gesagt, handelt es sich hierbei um Regeln, die der Spieler erfüllen muss, bevor Bonus und die mit dem Bonus erzielten Gewinne auch tatsächlich vollständig freigegeben werden. Und diese Umsatzbedingungen haben es oft in sich. Meistens muss die Kombination aus Bonus und eingezahltem Betrag x-Mal umgesetzt werden. Doch damit nicht genug: Während des Spielens mit Bonusgeld dürfen nur bestimmte Spiele genutzt werden, deren Einsätze dann nach festgelegten Prozentsätzen gegen die umzusetzende Summe gerechnet werden. Außerdem gibt es auch noch eine Deadline, in der die Umsatzbedingungen erfüllt werden müssen, sowie einen Maximalbetrag, den der Spieler einsetzen darf. Bei jedem Verstoß gegen diese Regeln droht die Stornierung des Bonus und der mit dem Bonus erzielten Gewinne. Das beste Online Casino sorgt hierbei allerdings für faire Umsatzbedingungen, die der Spieler auch bewältigen kann.

Gerade in Deutschland war die Regulierung von Online Casinos lange Zeit ein heißes Eisen. Es herrschte sehr lange Unsicherheit darüber, wann ein Online Casino eigentlich erlaubt war und wann nicht. Seit 2021 sind die Voraussetzungen jedoch glasklar: Seit jenem Jahr nämlich gibt es den sogenannten Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV). Was dieser unter anderem beinhaltet, erklären wir nun.

Seit 2021 ist klar geregelt, welche Voraussetzungen für Glücksspielanbieter gelten müssen, damit eine Lizenz der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) vergeben wird. Beispielsweise dürfen Online Casinos nur Slots anbieten. Spiele wie Blackjack, Roulette, Baccarat oder Poker – durchaus beliebte Spiele – dürfen nicht Teil des Angebots sein.

Außerdem müssen Online Casinos, die eine Lizenz der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder erhalten wollen, an die OASIS-Sperrdatei und an LUGAS angeschlossen sein. Über OASIS finden die Glücksspielanbieter heraus, ob für den betreffenden Spieler eine Selbst- oder Fremdsperre vorliegt, die das Spielen unterbindet. LUGAS legt fest, dass jeder Spieler höchstens 1.000 € pro Monat einzahlen darf. Diese Grenze gilt allerdings nicht nur für Online Casinos, sondern für alle über die GGL lizenzierten Sportwettenanbieter, Lotterien, etc. Außerdem soll per LUGAS das parallele Spielen zur gleichen Zeit bei mehreren Anbietern unterbunden werden.

Für viele Spieler sieht die Lösung so aus, dass sie sich Anbietern mit ausländischen Lizenzen zuwenden. Viele dieser Anbieter erlauben es Kunden aus Deutschland, ein Konto zu eröffnen und zu spielen. Allerdings sollten die Spieler beachten, dass sich diese Casinos dann nicht auf der sogenannten “Whitelist” befinden, weil sie in vielen Punkten nicht den Anforderungen der deutschen Gesetzgebung rund um den Glücksspielmarkt entsprechen.

Nahezu alle ausländischen Casinos verzichten nämlich zum Beispiel auf OASIS, LUGAS oder aber auch auf bestimmte Einschränkungen für Slots. Auch das Angebot an Spielen ist dort wesentlich größer und umfasst nicht nur die bereits genannten Spiele, sondern auch Live-Angebote und Co. In ausländischen Casinos fällt außerdem auf, dass die Bonusangebote – egal, ob Willkommensbonus oder Bestandskundenangebote – meist mit viel höheren Beträgen oder einer größeren Anzahl an Freispielen versehen sind.

Andere Zahlungsmethoden wie zum Beispiel Kryptowährungen sind ebenfalls Bestandteil der Casinos mit einer ausländischen Lizenz. Auch wenn Kryptowährungen und der Handel mit ihnen in Deutschland nicht verboten sind, sind Bitcoin und seine Artgenossen kein Teil der in Deutschland lizenzierten Glücksspielanbieter.

Unerheblich ist dabei übrigens auch, ob es sich bei dem ausländischen Casino um einen Vertreter der Zunft handelt, der seine Lizenz von einer renommierten Behörde erhalten hat und somit über jeden Zweifel erhaben ist. Der deutschen Gesetzgebung in Bezug auf das Online-Glücksspiel entspricht er deswegen aber noch immer nicht, wodurch die Legalität in Deutschland nicht gegeben ist.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass es mehrere verschiedene Bonusaktionen gibt. Der Willkommensbonus für neue Kunden erstreckt sich auf eine oder mehrere Einzahlungen und bringt zusätzliches Geld zum Spielen, Freispiele oder eine Kombination aus beiden Elementen. Angebote für Bestandskunden sind ebenfalls in den meisten Online Casinos zu finden.

Was die rechtliche Situation angeht, gibt der Glücksspielstaatsvertrag aus dem Jahr 2021 klar die Richtung vor. Es gibt unterschiedliche Einschränkungen, mit denen sowohl Kunden als auch die Anbieter selbst leben müssen. In ausländischen Casinos gibt es diese Einschränkungen zum Großteil nicht. Jedoch sind die ausländischen Glücksspielanbieter bei aller nachgewiesenen Seriosität durch Lizenzen nicht auf der deutschen Whitelist und somit nicht legal.