Turtle Beach Victrix Pro BFG Reloaded: Neuer Premium-Controller startet

Turtle Beach schickt einen neuen Pro-Conteroller ins Rennen: den Victrix Pro BFG Reloaded Wireless Modular Controller. Dieser beerbt das Vorgängermodell Victrix Pro BFG und fügt einige Verbesserungen hinzu. So verfügt das neue Eingabegerät über ein neu konfiguriertes Fightpad-Modul. Da sollen ergonomische Optimierungen im Spiel sein, damit man ddas Handgelenk auf dem Griff des Controllers ablegen kann. Dazu kommen Hall-Effekt-Daumensticks und Trigger, sodass die Lebensdauer sich erhöhten sollte.

Der Turtle Beach Victrix Pro BFG Reloaded Controller erscheint in einer Version für die Xbox Series X|S und Xbox One sowie einer für die PlayStation 4 und PlayStation 5. Beide Varianten sind auch für Windows-PCs geeignet und in den Farben Schwarz und Weiß zu haben. Wie das Vorgängermodell, so gibt es ein modulares Layout über drei Einsätze und insgesamt elf austauschbare Komponenten, darunter verschiedene Daumensticks (zwei Standardkappen, eine Kuppelkappe, ein Sniper-Stick) und eine Auswahl an D-Pads und Gates.

For Kampfspiele wirbt Turtle Beach speziell mit dem optimierten 6-Tasten-Fightpad-Modul mit Kailh-Mikroschaltern. Zur Verwaltung der Settings lässt sich die App Victrix Control Hub auf Xbox-Konsolen sowie am PC nutzen. Darüber könnt ihr Tasten neu belegen, die Deadzones anpassen oder die Trigger optimieren. Als Akkulaufzeit nennt der Hersteller bis zu 20 Stunden. Für Verbindungen setzt man auf 2,4 GHz oder als Alternative per Kabel USB-C. Die Xbox-Version beherrscht überdies auch Bluetooth.

Der Turtle Beach Victrix Pro BFG Reloaded Wireless Modular Controller ist ab sofort zum Preis von 199,99 Euro (UVP) erhältlich.

Quelle: Turtle Beach