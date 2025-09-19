Philips 27M2N5901A: Gaming-Monitor mit Ambiglow und bis zu 360 Hz

Im Bereich der Monitore steckt der Anbieter MMD hinter der Marke Philips. Dieser hat nun einen neuen Gaming-Monitor vorgestellt, den Philips Evnia 27M2N5901A. Es handelt sich hier um einen LC-Bildschirm mit IPS-Panel und einer Reaktionszeit von nur 1 ms. Doch der Monitor soll auch mit seiner Ambiglow-Beleuchtung sowie einem Dual-Mode überzeugen.

Letzterer erlaubt es dem Anwender, zwischen zwei dedizierten Darstellungsmodi zu wechseln. So kann der Philips Evnia 27M2N5901A wahlweise mit 4K Ultra HD als Auflösung und 160 Hz oder alternativ mit 1080p bei 320 Hz Bildwiederholrate betrieben werden. Auch HDR ist nutzbar, so liegt die Zertifizierung nach VESA DisplayHDR 400 vor. Adaptive Sync als Technik gegen Tearing ist ebenfalls an Bord.

Als Schnittstellen bietet der Philips Evnia27M2N5901A z unter anderem HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 sowie einen USB-Hub, der auch einen Anschluss für USB-C mit Power Delivery und 65 Watt einschließt. KVM-Switching soll den Anschluss von Peripherie über mehrere Quellen erleichtern. Obendrein ist der Bildschirm um 130 mm in der Höhe verstellbar. Auch das Drehen, Neigen und Schwenken ist möglich. Der Monitor lässt sich auch um 90° drehen und im hochkanten Pivot-Modus einsetzen.

In Deutschland ist der Philips Evnia 27M2N5901A ab Anfang Oktober 2025 zur unverbindlichen Preisempfehlung von 439 Euro erhältlich.