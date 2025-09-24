Xiaomi 15T und 15T Pro vorgestellt: Zwei Mittelklasse-Smartphones mit Leica-Kameras

Xiaomi bringt heute mit den 15T und 15T Pro zwei neue Mittelklasse-Smartphones auf den Markt. Die beiden mobile Endgeräte ordnen sich an der Grenze zu Flaggschiffen ein, was sich auch in den Preisen widerspiegelt. Erneut hat der chinesische Hersteller mit den deutschen Kameraspezialisten von Leica kooperiert und nutzt das entsprechende Branding für die Hauptkamera.

Anzeige

Gemeinsam haben die Xiaomi 15T und Xiaomi 15T Pro auch, dass sie gegenüber den Vorgängermodellen größere Akkus mit 5.500 mAh verwenden. Dafür ist aber die Ladeleistung von bis zu 120 Watt auf nur noch 90 Watt gesunken. Das Pro-Modell kann weiterhin auch kabellos mit bis zu 50 Watt aufladen. Das Xiaomi 15T Pro wechselt zudem vom PWM-Dimming für das AMOLED-Display zu DC-Dimming. Die Diagonale hat sich auf 6,83 Zoll für beide Modelle erhöht – bei einer Auflösung von 2.772 x 1.280 Pixeln. Als Bildwiederholraten nennt der Hersteller 120 (15T) bzw. 144 Hz (15T Pro).

Gemeinsam haben die Smartphones noch 12 GByte LPDDR5X-RAM und UFS-4.1-Speicherplatz. Davon sind es beim Xiaomi 15T bis zu 512 GByte, beim 15T Pro sogar bis zu 1 TByte. Das Pro-Modell darf den MediaTek Dimensity 9400+ als Chip einsetzen, beim Standardmodell ist es der MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Der Hersteller setzt ab Werk leider noch Android 15 als OS ein, garantiert aber für das Xiaomi 15T Pro 5 Jahre Android-System-Upgrades sowie 6 Jahre lang Sicherheitspatches. Das Standardmodell muss mir vier Jahren System-Upgrades auskommen, erhält aber genauso lange Sicherheitspatches.

Preise und Verfügbarkeiten

Das Xiaomi 15T Pro ist ab heute in den Farben Black, Gray und Mocha Gold verfügbar:

Die Variante 12 GB + 256 GB ist für 799,90 Euro (UVP) erhältlich.

Die Variante 12 GB + 512 GB ist für 899,90 Euro (UVP) erhältlich.

Die Variante 12 GB + 1 TB ist für 999,90 Euro (UVP) erhältlich.

Das Xiaomi 15T ist zeitgleich in den Farben Black, Gray und Rose Gold verfügbar:

Die Variante 12 GB + 256 GB ist für 649,90 Euro (UVP) erhältlich.

Die Variante 12 GB + 512 GB ist für 699,90 Euro (UVP) erhältlich.

Zum Marktstart gibt es vom 24. September bis einschließlich 10. Oktober folgende Early-Bird-Angebote auf mi.com:

Xiaomi 15T Pro (12 GB + 1 TB) für 899,90 Euro (100 Euro Rabatt).

Xiaomi 15T (12 GB + 512 GB) für 649,90 Euro (50 Euro Rabatt).

Wer zudem eines der beiden Smartphones im genannten Aktionszeitraum kauft, erhält als Bonus ohne Mehrkosten den Xiaomi Sound Party Lautsprecher im Wert von 129,90 Euro (UVP) dazu (nur solange der Vorrat reicht).

Xiaomi 15T und 15T Pro – die Eckdaten