Samsung Galaxy W26: Das bessere Galaxy Z Fold7

Samsung ha mit dem Galaxy Z Fold7 bereits ein neues Foldable auf den Markt gebracht, das dem zeitgleich erschienenen Flip7 zur Seite steht. Für den chinesischen Markt hat man nun eine spezielle Abwandlung präsentiert, die durchaus neidisch macht. So hat der südkoreanische Hersteller etwa eine Funktion für die Satellitentelefonie ergänzt und den RAM in allen Ausführungen von 12 auf 16 GByte angehoben. In China erscheint das Geschwistermodell des Galaxy Z Fold7 unter der Bezeichnung Galaxy W26.

Das Samsung Galaxy W26 bietet wahlweise 512 GByte bzw. 1 TByte Speicherplatz. Es soll in China bei Kunden auch durch eine hochwertigere Verpackung Eindruck schinden. Im Lieferumfang sind zudem neben dem USB-C-Kabel auch ein Ladegerät sowie eine Kevlar-Schutzhülle enthalten – sowie ein Gutschein über 1.000 CNY, was umgerechnet ca. 120 Euro entspricht.

Das ist das Samsung Galaxy W26 in China auch durchaus teuer. Mit 16 / 512 GByte kostet das Foldable umgerechnet 2.066 Euro. Wer auf 16 GByte / 1 TByte zurückgreifen will, soll umgerechnet 2.310 Euro zahlen.

Quelle: Samsung (China)