OXS Storm G2 Wireless Gaming-Headset im Test

Einleitung

Noch vor wenigen Jahren war der Name OXS Audio kaum jemandem ein Begriff. Heute sorgt die Marke mit ihren Gaming-Headsets und Soundsystemen zunehmend für Gesprächsstoff in der Szene. Gestartet ist das Unternehmen mit einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne, die den Grundstein für den schnellen Aufstieg legte. Seitdem hat sich OXS mit innovativen Klanglösungen und einem modernen Designkonzept einen festen Platz im Markt erarbeitet. Der offizielle Marktstart in Deutschland erfolgte zur Gamescom 2025 in Köln, wo die Marke ihre Produkte erstmals einem breiten Publikum präsentierte. Ausgestellt wurden unter anderem die beiden Headset-Modelle Storm A2 und Storm G2. Wir haben nach der Messe ein Exemplar des Storm G2 ausführlich testen können.

Lieferumfang

OXS Storm G2 Wireless Gaming-Headset

Kurzanleitung

Stoffbeutel mit Herstellerlogo

ansteckbares omnidirektionales Mikrofon

USB-A auf USB-C-Kabel

3,5 mm Klinkenkabel

2,4 GhZ USB Dongle

Technische Daten