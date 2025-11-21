OXS Storm G2 Wireless Gaming-Headset im Test

Einleitung
Noch vor wenigen Jahren war der Name OXS Audio kaum jemandem ein Begriff. Heute sorgt die Marke mit ihren Gaming-Headsets und Soundsystemen zunehmend für Gesprächsstoff in der Szene. Gestartet ist das Unternehmen mit einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne, die den Grundstein für den schnellen Aufstieg legte. Seitdem hat sich OXS mit innovativen Klanglösungen und einem modernen Designkonzept einen festen Platz im Markt erarbeitet. Der offizielle Marktstart in Deutschland erfolgte zur Gamescom 2025 in Köln, wo die Marke ihre Produkte erstmals einem breiten Publikum präsentierte. Ausgestellt wurden unter anderem die beiden Headset-Modelle Storm A2 und Storm G2. Wir haben nach der Messe ein Exemplar des Storm G2 ausführlich testen können.
Lieferumfang
- OXS Storm G2 Wireless Gaming-Headset
- Kurzanleitung
- Stoffbeutel mit Herstellerlogo
- ansteckbares omnidirektionales Mikrofon
- USB-A auf USB-C-Kabel
- 3,5 mm Klinkenkabel
- 2,4 GhZ USB Dongle
Technische Daten
- Lautsprecher-Konfiguration: Virtueller 7.1 Surround-Sound
- Treiber: 50 mm dynamische Fullrange-Treiber
- Vorgegeben EQ-Modi: Game, Surround Sound, Music
- Geräuschunterdrückung: Passive Noise-Cancellation (PNC)
- Frequenzbereich: 20 Hz – 20 kHz
- Schalldruckpegel: 100 ± 3 dB
- Mikrofon:
- abnehmbares, omnidirektionales Mikrofon
- eingebautes Mikrofon für Telefonie unterwegs
- ENC (Umgebungsgeräuschunterdrückung)
- Frequenzgang: 50 Hz – 10 kHz | Empfindlichkeit: −42 ± 2 dB
- Anschluss: 3,5 mm AUX
- Konnektivität: Drahtlos 2,4 GHz über Dongle (Type A + Type C 2-in-1), Reichweite 15 m, Latenz < 25 ms
- Bluetooth 5.3, Reichweite 15 m, Latenz ~ 100 ms
- Kabel: 3,5 mm AUX
- Akku: 1000 mAh / 3.7 V
- Akkulaufzeit: bei 4 Stunden Ladung = ca. 40 Stunden Playtime (RGB aus, 50 % Lautstärke) / ca. 24 Stunden Playtime (RGB an, 50 % Lautstärke)
- Verpackung: 185 × 98 × 205 mm
- Gewicht: 282 g
