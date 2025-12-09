Fairphone bringt die Fairbuds XL der zweiten Generation: Nachhaltige Over-Ears

Fairphone hat heute die 2. Generation seiner Over-Ear-Kopfhörer Fairbuds XL vorgestellt. Gute Nachrichten gibt es dabei auch für Besitzer des Vorgängermodells: Sie brauchen das neue Modell nämlich nicht unbedingt zu kaufen, wenn es ihnen nur um den verbesserten Sound geht. Denn die optimierten Audiotreiber lassen sich auch separat nachkaufen und in der 1. Generation verbauen. Diese Modularität und Nachhaltigkeit bietet dann auch die frische Variante.

So wirbt Fairphone damit, dass 50 % der Materialien, gemessen am Gesamtgewicht, fair bezogen bzw. recycelt worden sind. Auch sind Komponenten wie Akku, Kopfbügel, Ohrpolster und mehr nachträglich austauschbar. Dafür stellt der Hersteller auch passende Anleitungen im Web sowie in seiner App zur Verfügung. Die Fairbuds XL basieren dabei technisch auf 40-mm-Treibern, die einen Frequenzbereich von 20 bis 20.000 Hz abdecken. Die Over-Ears arbeiten mit einer Impedanz von 32 Ohm. Sie unterstützen sowohl kabelgebundene Verbindungen via USB-C als auch kabellose per Bluetooth. Dabei darf auch Bluetooth Multipoint nicht fehlen, um schnell das verbundene Gerät zu wechseln.

Fairphone setzt für die Fairbuds XL neben SBC und AAC auch auf den Bluetooth-Codec Qualcomm aptX HD. Auch die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) ist möglich. Alternativ gibt es einen Transparenzmodus, der Umgebungsgeräusche gezielt durchlässt. Als Akkulaufzeit nennt der Anbieter im Übrigen bis zu 20 Stunden mit bzw. 30 Stunden ohne ANC. 15 Minuten Schnellladung sollen für 15 Stunden Wiedergabe ausreichen.

Ebenfalls wirbt Fairphone mit dem Tragekomfort der Fairbuds XL, welchen man durch eine Kombination aus atmungsaktiven Netzgewebe für den Kopfbügel und weichem Birdseye-Mesh für die Ohrpolster erreicht haben will. Für den vereinfachten Transport lassen sich die Over-Ears zudem zusammenfalten. Als Gewicht bringt Fairphone 330 g ins Spiel – bei Maßen von 190 x 180 x 70 mm. Zudem sind die Kopfhörer nach IP54 vor Staub und Wasser geschützt.

Die Fairbuds XL kommen ab Werk mit drei Jahren Garantie in den Farben Forest Green und Horizon Black an. Sie sind ab sofort direkt ober den Hersteller zum Preis von 249 Euro erhältlich.

Quelle: Fairphone