Deutlich rückläufige CPU-Verkäufe im DIY-Markt

Der europäische DIY-PC-Markt zeigt zu Beginn des Jahres 2026 deutliche Anzeichen einer Abschwächung. Aktuelle Verkaufszahlen des deutschen Händlers Mindfactory, der häufig als Indikator für Markttrends herangezogen wird, belegen einen kontinuierlichen Rückgang der CPU-Absätze zwischen Kalenderwoche 3 und 15.

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Bemerkenswert ist dabei nicht nur die Entwicklung an sich, sondern auch ihre Breite: Sowohl AMD als auch Intel verzeichnen rückläufige Stückzahlen. Dies deutet klar darauf hin, dass es sich nicht um eine Verschiebung von Marktanteilen zwischen den beiden führenden Herstellern handelt, sondern vielmehr um eine generelle Nachfrageschwäche im Segment der Desktop-Prozessoren.

Die etwa von Techepiphany auf X gezeigten Daten legen nahe, dass insbesondere Gamer und PC-Enthusiasten derzeit mit Upgrades zögern. Während saisonale Effekte – etwa die typischerweise schwächeren Verkaufsmonate nach dem Jahreswechsel – eine Rolle spielen könnten, spricht das Ausmaß des Rückgangs für eine strukturellere Entwicklung. Faktoren wie wirtschaftliche Unsicherheit, bereits ausreichende Leistungsreserven aktueller Systeme oder das Warten auf kommende CPU-Generationen könnten hier zusammenwirken.

Im Kontrast dazu zeigt sich der Speichermarkt weiterhin robust. Laut Analyst Jeff Kim bleibt das Angebot an DRAM- und NAND-Speicher knapp. Der südkoreanische Technologiekonzern Samsung Electronics soll Berichten zufolge mit voller Kapazität produzieren, wobei große Teile der Fertigung bereits im Voraus verplant sind.

Diese Entwicklung unterstreicht die zunehmende Divergenz innerhalb der Halbleiterindustrie: Während die Nachfrage nach CPUs kurzfristig nachlässt, bleibt der Bedarf an Speicherlösungen hoch – getrieben etwa durch KI-Anwendungen, Rechenzentren und mobile Endgeräte.

Die aktuellen Zahlen zeichnen das Bild eines Marktes mit uneinheitlicher Dynamik. Der klassische PC-Hardware-Bereich scheint vorübergehend in eine ruhigere Phase einzutreten, während andere Segmente weiterhin wachsen oder zumindest stabil bleiben.

Für die kommenden Monate wird entscheidend sein, ob neue Produktgenerationen, attraktivere Preisstrukturen oder eine verbesserte Konsumstimmung die Nachfrage wieder ankurbeln können. Bis dahin deutet vieles darauf hin, dass sich der CPU-Markt zunächst auf einem niedrigeren Niveau stabilisieren könnte.

Quelle: IT Home (China)