Epic Games Store: Ab sofort ist „The Stone of Madness“ gratis

Im Epic Games Store gibt es ab sofort wieder in neues Gratis-Spiel, das die Titel aus der letzten Woche ablöst. Es handelt sich in dieser Woche um das Schleich- und Abenteuerspiel „The Stone of Madness“. Regulär kostet das Game der Entwickler The Game Kitchen sonst 26,99 Euro. Setting ist ein spanisches Kloster um 18. Jahrhundert. Fünf Gefangene tun sich dabei zusammen, um nicht nur dem Komplex unentdeckt zu entkommen, sondern auch ihre Phobien zu besiegen und die Geheimnisse des Ordens zu entdecken.

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„The Stone of Madness“ ist ein taktisches Echtzeit-Schleichspiel für Singleplayer, das sich auch mit einem Controller steuern lässt. Man steuert dabei die fünf Protagonisten Agnes, Leonora, Eduardo, Amelia und Alfredo die alle eigene Fähigkeiten haben. Im Spielverlauf lassen sich diese auch verbessern. So ist es möglich, Zaubersprüche zu wirken, Ziele auszuschalten, Feinde abzulenken und mehr.

Dabei entdeckt man vielfältige Areale des Klosters, nutzt die Fähigkeiten aller Figuren und ist stets auf der Hut nicht entdeckt zu werden. Dabei gilt es, auch auf die geistige Gesundheit der Charaktere zu achten, denn alle bringen eigene Traumas mit. Traumatische Erlebnisse können den Figuren dauerhaft übel mitspielen und beeinflussen, wie sie in Zukunft agieren können.

Wer Interesse hat: Ab sofort ist „The Stone of Madness“ bis zum nächsten Donnerstag um 17 Uhr gratis im Epic Games Store – viel Spaß!

Quelle: Epic Games Store