Philips Evnia 32M2N6901A: QD-OLED-Monitor mit 4K-Auflösung und 165 Hz

MMD, der Hersteller, der im Monitor-Bereich hinter der Marke Philips steckt, hat mit dem Evnia 32M2N6901A einen neuen QD-OLED-Boliden auf den Markt gebracht. Dieses Modell mit 31,5 Zoll Diagonale löst mit 3.840 x 2.160 Pixeln auf und operiert mit spieletauglichen 165 Hz. Das QD-OLED-Panel von Samsung Display garantiert perfekte Kontraste, sattes Schwarz und eine Pixel-Reaktionszeit von nur 0,03 ms, was zur sauberen Bewegungsdarstellung beiträgt.

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Der Philips Evnia 32M2N6901A ist auch nach VESA DisplayHDR True Black 400 zertifiziert, beherrscht also die HDR-Darstellung. Ein weiterer Vorteil ist die Ambiglow-Hintergrundbeleuchtung. Diese sitzt an der Rückseite des Monitors und funktioniert ähnlich wie Ambilight bei Fernsehern. Die Beleuchtung fungiert als Stimmungslicht und strahlt auf die Wand ab. Dabei passt sie sich den Farben der Bildschirminhalte an. AmbiScape springt da ebenfalls ein, indem es kompatible externe Lichtquellen mit den Bildschirminhalten synchronisiert. Das funktioniert z. B. mit Leuchtmitteln und Lampen von Philips Hue.

Der Philips Evnia 32M2N6901A bietet auch eine spezielle Low-Input-Lag-Funktion, um die Eingabeverzögerung gegebenenfalls noch stärker zu minimieren. Obendrein sind zwei Lautsprecher mit 5 Watt integriert, sodass man auch auf externe Speaker einmal verzichten kann. Über den Port für USB-C können externe Geräte mit 90 Watt aufgeladen werden. Für mehr Ergonomie ist dann der Ständer höhenverstellbar sowie schwenk- und neigbar.

Ein weiterer Pluspunkt: Zu den Schnittstellen zählen auch HDMI 2.1 und DisplayPort 2.1. Viele Monitore werden sonst leider immer noch mit DisplayPort 1.4 ausgeliefert. Der Philips Evnia 32M2N6901A ist ab Ende August 2026 zu einer UVP von 869,00 Euro bzw. von 899,00 CHF (exkl. MwSt. + vRG) verfügbar.

Quelle: Pressemitteilung