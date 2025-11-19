Philips Evnia 27M2N6501L: QD-OLED-Monitor mit 240 Hz für unter 500 Euro

Mit dem Philips Evnia 27M2N6501L kommt ein neuer QD-OLED-Monitor auf den Markt, der sich sowohl an Spieler als auch an Kreative richtet. Das Besondere an diesem Modell ist auch der recht aggressive Preis von nur 499 Euro. Dafür erhalten Interessierte einen Gaming-Monitor mit 26,5 Zoll Diagonale, 2.560 x 1.440 Pixeln als Auflösung sowie 240 Hz Bildwiederholrate.

Der Philips Evnia 27M2N6501L geht für den Preis jedoch auch Kompromisse ein. Beispielsweise bietet man zwar einen integrierten USB-Hub sowie zweimal HDMI 2.1 als Schnittstelle, setzt aber noch auf das veraltete DisplayPort 1.4. Immerhin unterstützt der Monitor zum Schutz vor Tearing Nvidia G-Sync und beherrscht auch die HDR-Wiedergabe. Dreiseitige Ambiglow-Beleuchtung soll zudem jeweils passend zu den Spielen Hintergrundlicht liefern.

MMD, das Unternehmen steht hinter der Marke Philips im Monitor-Segment, wirbt auch mit einer dreijährigen Garantie auf das OLED-Panel. Für mehr Ergonomie lässt sich der Philips Evnia 27M2N6501L um 130 mm in der Höhe verstellen, um 90° gedreht im hochkanten Pivot-Modus einsetzen und kann sowohl gedreht als auch geneigt werden.

Der Philips Evnia 27M2N6501L mit QD-OLED-Panel ist ab sofort zum Preis von 499 Euro im dt. Handel erhältlich.

Quelle: Pressemitteilung