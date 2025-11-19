Epic Games startet bereits einen Cyber Week|Cyber Monday Sale

Im Epic Games Store läuft bereits ab sofort der Cyber Week|Cyber Monday Sale. Dieser erstreckt sich bis 2. Dezember 2025. Epic Games und Partner haben sich dabei entschlossen, euch vor allem Premium-Editionen von beliebten Spielen zum reduzierten Preis zu kredenzen. Die jeweiligen Fassungen enthalten also bereits in der Regel alle DLCs, Season Passes und weitere Extras wie z. B. Soundtracks.

Anzeige

Im Rahmen des Sales gewährt Epic Games Store bis zu 80 % Rabatt auf die Titel. Im Angebot sind z. B. hochkarätig Games bzw. Editionen wie „Battlefield 6 Phantom Edition“, „Ready or Not: Digital Deluxe Edition“, „Alan Wake 2 Deluxe-Edition“, „Hitman World of Assassination Deluxe Edition“, „Dying Light: The Beast Deluxe Edition“ und viele mehr. So kann man auch den Überraschungshit „Clair Obscur: Expedition 33 – Deluxe Edition“ sicherlich hervorheben.

Teil der Angebote sind aber beispielsweise auch „RoadCraft – Rebuild Edition“, „Stellar Blade: Complete Edition“, „Sonic Racing: CrossWorlds Digital Deluxe Edition“ oder „Rain World: Slugcat’s Lifecycle Edition“. Bis zum 8. Januar gibt es zudem 20 % des Kaufpreises direkt als Epic-Belohnung zurück. Über dieses Cashback kann man direkt wieder neue Spiele ergattern.

Neu ist auch die Geschenke-Funktion im Epic Games Store. Diese erlaubt es inzwischen, Spiele und Add-ons direkt als Geschenk für Freunde zu kaufen – auch dabei sammelt man Epic-Belohnungen.

Quelle: Epic Games Store