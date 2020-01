Straight Power 11: Jetzt Platin statt Gold

Fast genau zwei Jahre nach Einführung der Straight Power 11 Serie hat be quiet! diese Netzteile auf eine neue Energieeffizienzklasse gehievt. Waren sie bislang ’nur‘ 80Plus Gold zertifiziert, gibt es nun die „Straight Power 11 Platinum“ mit höherem Wirkungsgrad sowie mehr Wattklassen. Passend dazu verlost der Hersteller elf 750-Watt-Modelle der neuen Serie.

Nach Angaben des Hersteller erweitern die neuen vollmodularen „Straight Power 11 Platinum“ die leiseste Netzteil-Serie von be quiet! um noch effizientere Modelle mit Zertifizierung nach 80Plus Platinum statt 80Plus Gold mit einem erhöhten Wirkungsgrad von bis zu 94,1 Prozent bei 230 Volt. Dazu wurde die Topologie verbessert, es gibt zusätzliche Anschlussoptionen sowie Varianten mit 550 bis 1200 Watt. Bei der 80Plus-Gold Straight Power 11 Serie sind es noch 450 bis 1000 Watt.

Man setzt weiterhin auf einen Silent Wings 3 135-mm-Lüfter, der mit weniger als 200 Umdrehungen pro Minute anläuft und damit das teilweise nerviges Aufdrehen von semi-passiven Netzteilen umgeht, wobei man bei einem nahezu unhörbaren Betriebsgeräusch bleiben will. Laut be quiet! wird so für „stete Kühlung auf niedrigem Geräusch-Niveau“ gesorgt. Und natürlich setzt auch dieser Hersteller auf „hochwertige, mit 105°C zertifizierte Kondensatoren japanischer Zulieferer“, die das sogenannte Spulenfiepen, insbesondere bei extremen Laständerungen moderner Grafikkarten, vermeiden sollen.

Da auf der Gleichstromseite keine Kabel im Netzteil-Gehäuse eingesetzt werden und alle Verbindungen direkt über die Platine laufen, wird der interne Luftstrom verbessert, was die Kühlung der Bauteile und die Signalqualität sowie die Langlebigkeit erhöhen soll.

Die be quiet! Straight Power 11 Platinum sollen in den nächsten Wochen mit 550, 650, 750, 850, 1000 und 1200 Watt zu Preisen von 125 bis 215 Euro erhältlich sein.

Aktuell gibt es beim Hersteller auch ein Gewinnspiel, bei dem elf Straight Power 11 Platinum 750-Watt-Modelle verlost werden. Dazu müssen lediglich zwei Fragen zu dieser Netzteilserie beantwortet werden und schon seid ihr dabei. Allen Teilnehmern viel Glück!

