Corsair Dark Core RGB Pro im Test

Anzeige

Einleitung

Corsair entwickelt in der Hardwarebranche ständig verschiedenste Peripheriegeräte und will dabei am Gaming Markt sehr weit vorne mit dabei sein. Als Ergebnis erscheinen heute wieder zwei neue Produkte dieses Herstellers. Letztes Jahr haben wir bereits die erste kabellose Gaming Maus von Corsair unter die Lupe genommen. Heute, nach knapp über einem Jahr, kommt der Nachfolger der Dark Core RGB Serie. Dabei handelt es sich um die neue Dark Core RGB Pro Gaming Maus und die Dark Core RGB SE. Die Dark Core RGB Pro ist vom Design her sehr ähnlich und nahezu identisch zur Dark Core RGB. Der gravierende Unterschied steckt aber im Inneren dieser Gaming-Maus.

Lieferumfang

Dark Core RGB Pro

Kurzanleitung

USB-C Ladekabel

Austauschbarer Seitengrip

USB Dongle zur Wireless Verbindung

Technische Daten

Dark Core RGB Pro:

Wirelessverbindungsarten: 2.4 GHz Slipstream Corsair Wireless Technology, Bluetooth

Kabeltyp: USB 2.0 Typ A zu USB-C zur Maus, gesleeved

Akkuladeart: USB-C

Akkutyp: Lithium-Polymer

Akkudauer: 2.4 GHz Slipstream = 16 Std. mit RGB / 36 Std. ohne RGB Bluetooth: 18 Std. mit RGB / 50 Std. ohne RGB

Sensorart: Pixart PAW3392

Sensorwerte: 100 – 18000 DPI

Speicherbare Profile: 3

RGB: 9 Zonen RGB

Maustasten: 8

USB Polling Rate: 1000 Hz / 2000 Hz

Mausfüße: PTFE

Kabellänge: 1,8 Meter

Gewicht: 133 Gramm

Garantie: 2 Jahre

Dark Core RGB Pro SE: