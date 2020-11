Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti aufgetaucht

Die GeForce RTX 3060 Ti soll nach inoffiziellen Informationen Anfang Dezember vorgestellt werden, aber jetzt ist bereits ein Exemplar von Gigabyte aufgetaucht und wurde von einem Online-Shop angeboten – ohne dass Nvidia oder der Grafikkartenhersteller sie angekündigt hätten. Es ist allerdings nicht das erste Mal, in China waren GeForce RTX 3060 Ti schon letzte Woche gelistet.

Der arabische Händler „Silicon Valley“ hatte die „Gigabyte Eagle RGB GeForce RTX 3060 Ti“ zunächst mit einem falschen Bild angeboten, aber die Verpackung der Grafikkarte dann selbst stolz in einem Video präsentiert. Beides ist mittlerweile wieder gelöscht worden, aber der sowohl in lokalen Geschäften in Saudi-Arabien als auch online aufgerufene Preis war ohnehin zu hoch. Die veranschlagten 3.699 Saudi-Riyal sind nämlich umgerechnet 833 Euro und da die GeForce RTX 3070 bei rund 500 Euro liegt, wird allgemein von rund 400 Euro für die GeForce RTX 3060 Ti ausgegangen, da diese etwas abgespeckte Spezifikationen bieten wird.

Interessanterweise waren Anfang Oktober bereits einige GeForce RTX 3060 Ti von Gigabyte aufgetaucht, als diese bei der „Eurasian Economic Commission“ (EEC) in Russland, einem Teil der eurasischen Wirtschaftsunion, registriert wurden. Dabei waren auch eine „GeForce RTX 3060 Ti 8GB EAGLE OC“ (GV-N306TEAGLE OC-8GD) und eine „GeForce RTX 3060 Ti 8GB EAGLE“ (GV-N306TEAGLE-8GD).

Nvidia GeForce RTX 30 Serie (Stand: 4.11.2020) GeForce RTX 3090 RTX 3080 RTX 3070 RTX 3060 Ti Architektur Ampere Grafikchip GA102-300 GA102-200 GA104-300 GA104-200 Transistoren 28 Mrd. 28 Mrd. 17,4 Mrd. 17,4 Mrd. Fertigung Samsung 8 nm CUDA-Kerne 10.496 8704 5888 4864 Tensor-Kerne 328 272 184 152 RT-Kerne 82 68 46 38 Basistakt 1395 MHz 1440 MHz 1500 MHz 1410 MHz Boost-Takt 1695 MHz 1710 MHz 1725 MHz 1665 MHz Speicher 24 GByte GDDR6X 10 GByte GDDR6X 8 GByte GDDR6 8 GByte GDDR6 RAM-Interface 384 bit 320 bit 256 bit 256 bit RAM-Takt 19,5 Gbit/s 19 Gbit/s 14 Gbit/s 14 Gbit/s Bandbreite 936 GByte/s 760 GByte/s 448 GByte/s 448 GByte/s TGP 350 Watt 320 Watt 220 Watt ~180 Watt Preis 1499 Euro 699 Euro 499 Euro ca. 400 Euro Erhältlich 24.9.2020 17.9.2020 15.10.2020 Dezember 2020?

Quelle: videocardz.com