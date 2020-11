Erinnert sich noch jemand an „Dungeon Keeper“ von Bullfrog? Diese Woche gibt es „Dungeons 3“ gratis im EPIC Games Store und dieses Spiel wird vielfach als legitimer Nachfolger des Klassikers aus den 90ern angesehen. Dabei baut man aber nicht nur seinen eigenen Dungeon auf, sondern kann auch die dort lebenden finsteren Kreaturen in die Oberwelt zum Kampf schicken und steuern.

Anzeige

Das Videospiel „Dungeons 3“ der Realmforge Studios erschien vor ziemlich genau drei Jahren und ist der Nachfolger von „Dungeons 2“ von 2015. Die dritte Folge dieser Dungeons-Reihe erhielt gemischte bis positive Bewertungen. Gelobt wurde das stimmungsvolle Design des Spiels, sowie der angenehme (und optional hohe) Schwierigkeitsgrad. Manche kritisierten allerdings die teils langatmigen Gespräche und die Kämpfe ohne taktischen Anspruch. [Quelle: Wikipedia]

„Dungeons 3“ kombiniert Elemente eines Aufbauspiels mit denen eines Echtzeit-Strategiespiels. Der Spieler hat die Aufgabe, einen unterirdischen Dungeon aufzubauen, in dem Kreaturen wie Orks und Goblins, Dämonen und Untote leben. Diese verteidigen den Dungeon gegen eindringende Helden aus der Oberwelt. Im Gegensatz zu „Dungeon Keeper“, in dessen Tradition das Spiel steht, kann der Spieler dabei auch eigene Kreaturen in die darüberliegende Oberwelt schicken. Dort können die Einheiten wie in einem Echtzeit-Strategiespiel gesteuert werden. Die Einzelspieler-Kampagne des Spiels folgt der Geschichte von Thalya, einer Dunkelelfen-Zauberin. Zum ersten Mal in der Dungeons-Reihe gibt es zufällig erstellte Level, so dass keine zwei Spielsitzungen gleich sein sollen. Im Mehrspielermodus können Spieler entweder gemeinsam die Kampagne durchlaufen oder gegeneinander antreten.

„Dungeons 3“ wird noch bis diesen Donnerstag, den 13. November kostenlos zum Download im EPIC Games Store angeboten, aber auch danach noch kann man es weiterspielen, denn nach Bestellung gehört das Spiel ohne zeitliche Einschränkung euch.

Quelle: EPIC Games Store