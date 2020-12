Corsair K100 RGB MX SPEED im Test

Anzeige

Einleitung

Corsair brachte Anfang Oktober diesen Jahres die K100 Tastatur mit optischen sowie mechanischen Switches auf den Markt. Uns wurde die K100 mit den MX Speed Switches zur Verfügung gestellt und wir durften somit das neueste mechanische Gaming-Keyboard unter die Lupe nehmen.

In der K100 wurde die neue Corsair AXON Hyper-Processing-Technologie verbaut. Diese soll bis zu vier Mal schnellere Eingaberekationen bieten als eine Performance- oder Standard-Gaming-Tastatur. Wie die AXON Technologie genau funktioniert und was die K100 für ihren Preis von knapp 250 Euro noch zu bieten hat, erfahrt ihr in unserem Test.

Lieferumfang

K100 RGB Mechanische Gaming Tastatur MX Speed

Abnehmbare magnetische, gepolsterte Kunstlederhandballenauflage

FPS und MOBA Keycaps mit Keycap Puller

Kurzanleitung

Technische Daten