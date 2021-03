„Sunless Sea“ aktuell gratis bei EPIC Games

EPIC Games bietet diese Woche „Sunless Sea“ gratis zum Download an. Dieses Survival-Exploration-Rollenspiel spielt im London viktorianischer Zeit, das unter die Erdoberfläche an den Rand des riesigen unterirdischen Ozeans Unterzee verlegt wurde. „Sunless Sea“ erhielt überwiegend positive Kritiken, wobei Handlung und Atmosphäre die am meisten gelobten Aspekte des Spiels waren.

Der Spieler übernimmt in „Sunless Sea“ die Rolle eines Unterzee-Dampfschiffkapitäns, dessen Hintergrund und Ambitionen angepasst werden können. Der Spieler kann gewinnen, indem er seinen gewählten Ehrgeiz erreicht, z.B. „Fallen Londons“ berühmtester Entdecker zu werden oder genug Reichtum anzuhäufen, um in den Ruhestand zu gehen. Ressourcen, um diese Ziele zu erreichen, werden erworben, indem neue Orte entdeckt, Waren über die Unterzee gehandelt, Schiffe und „Zee-Monster“ bekämpft und „Storylet“-Quests abgeschlossen werden. Es gibt verschiedene Gameplay-Elemente, wie teilweise zufällige Karten und permanenter Charaktertod, aber nachfolgende Charaktere können einige Besitztümer ihres Vorgängers erben, und ein Spieler kann ein Testament aufsetzen, um seinen Nachfolgern Unterkunft und Wohlstand zu sichern.

Das eigentliche Gameplay besteht aus zwei Modi: dem Spieler, der die Bewegung des Schiffs auf der Karte steuert, wobei der Kampf im selben Modus stattfindet, und einem Story-Modus, in dem dem Spieler mehrere Auswahlmöglichkeiten (manchmal begleitet von einer Fähigkeitsherausforderung) in einem kartenähnliches Format. Die Schiffsbewegung ist ziemlich langsam. Dies, begleitet von der Musik, schafft eine Atmosphäre der Spannung.

Die Unterzee hat mehrere Inseln, wobei jede Insel ihre eigenen Storylet-Quests hat. Um in den Quests voranzukommen, muss der Spieler einen Gegenstand bereitstellen oder eine Fähigkeitsüberprüfung durchführen. Um die Gegenstände zu erwerben, kann der Spieler sie normalerweise nicht auf dieser Insel erwerben und muss zu verschiedenen Inseln gehen oder Meerestiere besiegen. Die Fähigkeitsüberprüfung erfordert eine der fünf Fähigkeiten des Spielers (Herzen, Eisen, Seiten, Spiegel und Schleier) und gibt dem Spieler basierend auf dem Wert der Fähigkeit die Möglichkeit, den Test zu bestehen. Wenn man die Tests häufig besteht, erhält der Spieler Gegenstände, während das Nichtbestehen gelegentlich dem Spieler schadet und den Spieler häufig für einen bestimmten Zeitraum daran hindert, es erneut zu versuchen. [Quelle: Wikipedia]

„Sunless Sea“ wird noch bis einschließlich Mittwoch, den 4. März kostenlos zum Download im EPIC Games Store angeboten. Aber auch danach noch kann man es weiterspielen, denn nach Bestellung gehört das Spiel ohne zeitliche Einschränkung euch.

