Xiaomi Redmi Note 10 und Redmi Note 10 Pro: Vorstellung am 4. März 2021

Letzte Woche hat Xiaomi für den chinesischen Markt die neuen Smartphones Redmi K40, K40 Pro und K40 Pro+ vorgestellt. Offenbar könnten jene mobilen Endgeräte international mit leichten Abwandlungen als Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro und Redmi Note 10 Pro Max erscheinen. Denn am 4. März 2021 will der chinesische Hersteller eben jene Smartphone-Serie vorstellen – auch für Deutschland.

Ob es das Redmi Note 10 Pro Max nach Deutschland schaffen wird, ist derzeit aber offen. Ohnehin ist Xiaomis Strategie im Bezug auf die Redmi-Geräte oft sehr undurchsichtig. Denn teilweise erscheinen da auch Geräte mit identischem Namen je nach Region mit mehr oder minder stark abweichenden Spezifikationen. Hier heißt es also genau hinschauen, was Xiaomi bzw. Redmi da in wenigen Tagen aus dem Hut zaubern wird.

Klar ist nur, dass die Redmi Note 10 64 bis 128 GByte Speicherplatz bieten sollen und beim RAM je nach Modell und Variante mit 4, 6 bzw. gar 8 GByte operieren. Die weiteren Einzelheiten erfahren wir dann schon am 4. März um 13 Uhr. Dann soll die offizielle Präsentation als Livestream über die offiziellen Kanäle von Xiaomi starten.

