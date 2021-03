Nothing Concept 1: Neue Earbuds des OnePlus-Gründers

Nothing ist die neue Firma des OnePlus-Gründers Carl Pei. Letzterer hat auch die Überreste von Essential erworben. Andy Rubin, der Vater des Android-Betriebssystems, wollte mit Essential den Smartphone-Markt neu aufziehen. Allerdings hinterließ Essential am Ende mit seinem Smartphone mit modularen Erweiterungsmöglichkeiten wenig Eindruck am Markt. Nothing geht nun andere Wege.

Anzeige

Nothing hat nämlich nun einen ersten Einblick in sein erstes Produkt gegeben: True-Wireless-Earbuds. Sie tragen den Arbeitstitel Concept 1. Leider verrät Nothing zur Technik aber noch gar nichts. Man spricht lediglich davon, dass es das Ziel sei ein möglichst geringes Gewicht bei hohem Tragekomfort zu erzielen.

Langfristig wolle Nothing laut eigenen Aussagen möglichst unsichtbare Technologien ermöglichen. Weg von Bildschirmen und allem, was für den Anwender sichtbar und ablenkend sei. Man sei sich aber bewusst, dass das ein sehr langer Weg sein werde. Daher schaue man sich zunächst bestehende Produktkategorien an, denen man seinen eigenen Stempel aufdrücken wolle. Dazu zählen eben die Wireless-Earbuds. Der Markt ist da aber natürlich hart umkämpft. Also mal abwarten, was sich da so ergeben wird.

Quelle: Nothing