be quiet! mit Pure Rock Slim 2 & M.2 SSD-Kühler

be quiet! hat seinen Pure Rock Slim aus dem Jahre 2016 überarbeitet. Der „Pure Rock Slim 2“ ist etwas flacher und höher geworden, soll aber leistungsfähiger sein als der Vorgänger und CPUs mit etwas höherer Abwärme bändigen können. Gleichzeitig hat der deutsche Hersteller seine ersten Festplattenkühler angekündigt: die MC1 und MC1 Pro M.2-SSD-Kühler.

Anzeige

Der be quiet! „Pure Rock Slim 2“ ist ein kompakter Prozessorkühler, der eine Abwärme von bis zu 130 Watt abführen kann, während beim Vorgänger maximal 120 Watt empfohlen wurden. Mit Abmessungen von 97x135x82 mm (BxHxT) ist das neue Modell etwas flacher, aber höher als der erste Pure Rock Slim mit seinen 97x125x93 mm (BxHxT). Dazu ist der neue Kühler mit 385 statt 360 Gramm etwas schwerer geworden.

Der Single-Tower verfügt weiterhin über einen einzelnen Pure Wings 2 92-mm-PWM-Lüfter. Durch seine luftstromoptimierten Lüfterblätter soll er dafür sorgen, dass der Kühler während des Betriebs nicht lauter als 25,4 dB(A) wird. Die Wärme wird weiterhin von drei Direct-Touch-Heatpipes mit einem Durchmesser von jeweils 6 Millimetern vom Prozessor an die Aluminium-Lamellen geleitet. Durch das kompakte Design des Kühlers soll der Einbau von Speichermodulen mit ausladenden Kühlkörpern problemlos möglich sein.

Die MC1 und MC1 Pro Kühler von be quiet! sollen dagegen die vor allem durch die Unterstützung von PCI Express 4.0 zum Teil sehr heiß werdenden M.2-SSDs kühlen können. Damit soll verhindert werden, dass die Solid States Drives ihre Geschwindigkeiten beim Erreichen einer bestimmten Temperatur drosseln müssen. Die neuen MC1 und MC1 Pro M.2-Kühler nehmen die Abwärme von der SSD auf und geben sie an die Umgebung ab. Dadurch sollen die SSDs auch bei länger anhaltender Last ihre maximale Geschwindigkeit beibehalten. Beide Modelle sind klassische Passivkühler, wobei der MC1 Pro zusätzlich über eine integrierte Heatpipe verfügt und eine verbesserte Wärmeableitung ermöglichen soll.

Der be quiet! Pure Rock Slim 2 wird ab dem 23. März für 26 Euro im Handel erhältlich sein. Die M.2-Kühler MC1 und MC1 Pro werden dagegen ab Anfang April zu Preisen von 13 bzw. 17 Euro verfügbar sein. Auf alle drei Produkte gewährt be quiet! drei Jahre Herstellergarantie.

Quelle: Pressemitteilung