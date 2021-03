Asus ROG Phone 5: Neues Gaming-Smartphone ist da

Asus hat heute sein neues ROG Phone 5 vorgestellt, dass in mehreren Varianten auf den Markt kommt. Es handelt sich hier um ein Gaming-Smartphone, das bei seiner Ausstattung entsprechende Schwerpunkte setzt. Neben der Standard-Ausführung wird es auch ein ROG Phone 5 Pro sowie eine Ultimate Edition geben. Letztere wartet mit bis zu 18 GByte RAM auf.

Gemeinsam ist allen Varianten ein AMOLED-Display mit 6,78 Zoll Diagonale, 144 Hz bzw. 300 Hz als Touch-Abtastrate und einer Auflösung von FHD+. Man arbeitet mit dem Qualcomm Snapdragon 888 als SoC. Dem Prozessor stehen bis zu 18 GByte LPDDR5-RAM und bis zu 512 GByte Speicherplatz zur Seite. Asus bewirbt auch die besonders effiziente Kühlung, welche durch externes Zubehär sogar noch verbessert werden kann. Dafür gibt es den aufsetzbaren Lüfter AeroActive Cooler 5. Er saugt Luft in der Mitte des Telefons an. Das solle die CPU-Temperatur laut Asus um bis zu 10 Grad senken. Des Weiteren verfügt der AeroActive Cooler 5 über zwei physische Tasten.

Der Akku des Smartphones kommt insgesamt auf 6.000 mAh Kapazität und kann mit bis zu 65 Watt schnell geladen werden. Die ROG Phone 5 Pro und ROG Phone 5 Ultimate ergänzen jeweils noch ein Rear-Matrix-Display auf der Rückseite. Während das ROG Phone 5 Pro über ein farbiges ROG Vision-Display verfügt, besitzt das ROG Phone 5 Ultimate eine monochrome Version. Über die Anzeigen lassen sich Animationen darstellen, die etwa Mitteilungen anzeigen – vom Akkustand über eine Benachrichtigung bei eingehendem Anruf bis hin zum aktivierten X-Modus. Darüber hinaus können Nutzer auf Wunsch sogar eigene Animationen erstellen.

Wie bei anderen Gaming-Smartphones ebenfalls üblich, so nutzt auch Asus zusätzliche Eingabemöglichkeiten. Daher sind an der Seite zusätzliche Touch-Sensoren zur Spielsteuerung integriert. Dazu wird die Ultimate-Edition an der Rückseite mit zwei weiteren kapazitiven Touch-Flächen ausgestattet sein. Da folgt zudem noch weiteres Zubehör wie spezielle Kopfhörer und das ROG Kunai 3 Gamepad sowie das ROG Lighting Armor Case für zusätzlichen Schutz und mit Aura-Beleuchtung.

