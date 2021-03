Apple iPad Pro: Neue Tablet-Modelle angeblich bereits im April 2021

Aufgrund der Corona-Krise haben sich die Arbeit im Home-Office aber auch der Fernunterricht (Home-Schooling) stark ausgebreitet. Von diesem Boom haben viele Hersteller von IT-Produkten und Zubehör profitiert. Dazu zählt auch Apple. Insbesondere die iPad Pro hätten einen noch breiteren Kundenkreis als zuvor erreicht. Nun heißt es, dass das Unternehmen aus Cupertino bereits im April 2021 neue Modelle vorstellen könnte.

Apple selbst enthält sich selbstverständlich eines Kommentars. Allerdings gibt es schon Spekulationen zu den technischen Anpassungen: Demnach sollen ein neuer Prozessor und verbesserte Kameras zur Ausstattung zählen. Abermals solle es Varianten mit sowohl 11 als auch 12,9 Zoll Diagonale geben. Eventuell könnte Apple sogar bereits für das iPad Pro mit 12,9 Zoll auf einen LC-Bildschirm mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung setzen. Auch Thunderbolt sei als Schnittstelle nun im Gespräch.

Das letzte Upgrade erhielten die iPad Pro Anfang 2020, sodass die Veröffentlichung neuer Modelle realistisch anmutet. Allerdings ranken sich auch allerlei Gerüchte um frische Tablets aus dem Hause Apple, die AMOLED-Bildschirme verwenden könnten. Hier heißt es also einmal abwarten, was an den neuen Gerüchten dran ist.

Quelle: Bloomberg