Honor Magic: Smartphone-Flaggschiff soll Huawei Mate und P-Serie übertrumpfen

Der Hersteller Honor ist mittlerweile unabhängig vom früheren Mutterkonzern Huawei. Deswegen kann Honor im Gegensatz zu Huawei auch wieder den Play Store sowie die Google-Dienste für künftige Smartphones verwenden. Sowohl Huawei als auch Honor haben zudem in einer Art freundschaftlichem Wettstreit Hoffnungen geäußert, dass das ehemalige Tochterunternehmen Huawei überholen könnte. Das sei nun laut dem CEO Zhao Ming auch das Ziel. Er stellt für 2021 ein neues Smartphone-Flaggschiff in Aussicht.

Anzeige

Das kommende mobile Endgerät der Reihe Honor Magic solle deutlich innovativer sein als Vorgängermodelle und mehr wagen. Schenkt man dem Manager glauben, dann werde man Huaweis Mate- und P-Serien alt aussehen lassen. Erscheinen soll das kommende Magic-Flaggschiff noch 2021. Derzeit munkelt man, dass die Veröffentlichung für den Juli 2021 anvisiert sein könnte. Als Prozessor könnte der Qualcomm Snapdragon 888 dienen, der auch in anderen Smartphone-Flaggschiffen wie dem Xiaomi Mi 11 seinen Dienst verrichtet.

Ob Honors vollmundige Ansagen am Ende eintreffen, muss die Zeit zeigen. In Europa könnte Honor nun aber tatsächlich bessere Karten haben als Huawei. Denn da Huawei die Google-Dienste und den Play Store wegen der US-Sanktionen nicht mehr verwenden darf, sind die Verkaufszahlen in unseren Breitengraden stark eingebrochen. Dieser Nachteil wird Honor nach der Abspaltung nun nicht mehr betreffen, was ja auch neue Chancen eröffnen soll.

Quelle: MyFixGuide