gamescom 2021 findet als eingeschränktes Hybrid-Event statt

Die Spielemesse gamescom fiel 2020 wegen der Corona-Pandemie aus. 2021 soll sie nun laut den Veranstaltern als Hybrid-Event steigen. Damit ist gemeint, dass es sowohl eine Veranstaltung vor Ort als auch ein digitales Event geben werde. Allerdings werde man die Teilnehmerzahl für die Planung in Köln dieses Jahr stark reduzieren. Dazu soll es ein strenges Hygienekonzept geben.

Der Fokus wird also wohl eher auf der digitalen Präsenz liegen. So kündigt die gamescom dann auch an, dass Fachbesucher ab Frühsommer 2021 Tickets bestellen können. Wie es mit Privatbesuchern aussehen wird, kommuniziert man jedoch leider noch nicht. Stattfinden wird die deutsche Messe rund um Video- und Computerspiele 2021 vom 25 bis 29. August.

Online will man dieses Jahr auch eine spezielle B2B-Plattform anbieten, die es Geschäftskunden ermöglichen solle untereinander Kontakte zu knüpfen. Firmen, die an der gamescom Interesse haben, können sowohl digital als auch vor Ort ausstellen. Vor Ort werde man aber mit einer reduzierten Ausstelleranzahl operieren. Offen hält man sich aber dennoch weiterhin, im Notfall die lokale Veranstaltung zu streichen und rein digital zu operieren. Da könnte sich die aktuelle Planung für das Hybrid-Event also je nach dem weiteren Verlauf der Pandemie noch ändern.

Quelle: gamescom