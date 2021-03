Xbox Live wandelt sich zum Xbox Network

Microsoft nimmt eine Anpassung für Konsolenspieler vor: Aus dem Dienst Xbox Live wird in Zukunft das Xbox Network. Allerdings handelt es sich hier in erster Linie um eine Umtaufe. An den Features ändert sich zunächst nichts. Laut Microsoft beschreibe der neue Name das Netzwerk besser und berge auch keine Verwechslungsgefahr mehr zum Abonnement Xbox Live Gold. Letzteres wird an den Xbox-Konsolen benötigt, um online Multiplayer-Spiele zu zocken.

Anzeige

Allerdings weichte Microsoft da bereits seine Prinzipien auf: Free-to-Play-Titel wie „Fortnite“ sind mittlerweile auch ohne ein kostenpflichtiges Abonnement von Xbox Live Gold online spielbar. Allerdings handelten sich die Redmonder da zunächst eine handfeste Kontroverse ein, weil sie die Preise für den Dienst vor einigen Monaten deftig erhöhen wollten. Das kam bei der Gaming-Community in Zeiten der Pandemie naturgemäß schlecht an. Rasch nahm man jedoch die Entscheidung zurück.

Ob man nun dem neuen Namen Xbox Network oder der alten Bezeichnung Xbox Live den Vorzug gibt, ist sicherlich Geschmackssache. Bleibt abzuwarten, was da noch so an neuen Funktionen auf die Konsolen wartet. Aktuell gibt Microsoft Insidern im Alpha Ring beispielsweise die Chance, Spiele bereits mit dem dynamischen HDR-Format Dolby Vision zu nutzen. Eine breite Verteilung könnte noch in der ersten Jahreshälfte 2021 anstehen.

Quelle: Eurogamer