be quiet! bringt „Silent Loop 2“ AIO-Wasserkühlung

Mehr als drei Jahre nach den ersten „Silent Loop“ AIO-Wasserkühlungen 2017 bringt be quiet! die Nachfolger auf den Markt. Die „Silent Loop 2“ Serie will sich durch eine gedämmte und regulierbare Pumpe mit großer Kühlfläche von der Konkurrenz abheben. Dazu setzen diese Komplettlösungen auf die bekannt leisen „Silent Wings 3“ Lüfter und kommen in vier Größen von 120 bis 360 mm.

Durch das Drei-Kammer-Design und den umfassenden Einsatz von Dämmmaterial soll der Großteil der im Pumpengehäuse auftretenden Vibrationen und Verwirbelungen effektiv unterbunden und dadurch das Betriebsgeräusch minimiert werden. Kombiniert wird dies mit bis zu drei „Silent Wings 3“ Lüftern, die bei niedriger Lautstärke hohe Leistung versprechen. Schließlich ist die Lautstärke einer der Hauptgründe für den Einsatz einer Flüssigkühlung.

Die Geschwindigkeit der Pumpe kann vom Anwender durch eine Reduzierung der Spannung gesteuert werden. Der Regelbereich liegt dabei zwischen 9 und 12 Volt. Erstmals setzt be quiet! bei seinen AIO-Wasserkühlungen auf eine dezente ARGB-Beleuchtung an der Aluminium-Oberseite der Pumpeneinheit. Diese lässt sich entweder mit dem beiliegenden Controller oder über einen entsprechenden 5-Volt-Anschluss am Mainboard steuern oder abschalten.

Wie schon bei den Vorgängermodellen ist auch bei der „Silent Loop 2“ Serie ein Nachfüllen des Kühlmittels möglich. Dafür steht ein leicht zugänglicher Refill-Port am Radiator zur Verfügung. Eine Flasche mit der passenden Kühlflüssigkeit ist zudem im Lieferumfang enthalten.

Die „Silent Loop 2“ Wasserkühlung ist laut Hersteller für fast alle gängigen Prozessorsockel geeignet. Lediglich für sTRX4-CPUs wird ab Juni 2021 separat ein Mounting-Kit erhältlich sein.

Die be quiet! „Silent Loop 2“ AIO-Komplettkühlungen sollen ab dem 6. April 2021 im Handel erhältlich sein. Die empfohlenen Verkaufspreise liegen bei 99 Euro (120 mm), 129 Euro (240 mm), 139 Euro (280 mm) und 159 Euro (360 mm).

