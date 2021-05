DLC für „Idle Champions of the Forgotten Realms“ gratis

„Idle Champions of the Forgotten Realms“ ist Free-to-play, aber einige zum Download angebotene Zusatzpakete sind kostenpflichtig. Diese Woche bietet Epic Games das „Berühmte Helden“ DLC im Wert von 100 US-Dollar für dieses „Dungeons & Dragons“ Strategiespiel gratis an, das ikonische Figuren aus Romanen, Kampagnen und Serien in einem epischen Abenteuer vereint.

Dieses Angebot gilt für alle neuen und bestehenden Spieler, die sich über den Epic Games Store anmelden. Um „Berühmte Helden“ von Epic zu erhalten, müsst ihr „Idle Champions of the Forgotten Realms“ installieren und euch anmelden.

Anfangs stehen ikonische Figuren aus Dungeons & Dragons zur Verfügung, etwa Bruenor Battlehammer aus der Romanserie „Vergessene Reiche“ von R.A. Salvatore oder Jaheira aus „Baldur’s Gate“. Im Laufe des Spiels schaltet man durch Abenteuer weitere Champions frei, darunter Drizzt Do’urden, Farideh und Jim Darkmagic.

Mit jedem freigeschalteten Champion wird das Gameplay intensiver. Der Spieler muss die Kunst der Formationsstrategie meistern, um hunderte von Abenteuern in einer Fantasiewelt zu bestehen, die auf den offiziellen D&D-Büchern von „Wizards of the Coast“ basiert, beispielsweise „Waterdeep: Drachenraub“, „Grabmal der Vernichtung“ und der „Fluch des Strahd“.

Der „Berühmte Helden“ DLC von Epic enthält:

Freischaltungen für folgende Champions: Spurt (Slot 3), Krull (Slot 6), Black Viper (Slot 7), Hew Maan (Slot 8) und Nova V’Ger (Slot 11)

Kisten für Spurt: 16 Goldkisten für Spurt mit 2 garantierten glänzenden Ausrüstungskarten

Kisten für Krull: 16 Goldkisten für Krull mit 2 garantierten glänzenden Ausrüstungskarten

Kisten für Black Viper: 16 Goldkisten für Black Viper mit 2 garantierten glänzenden Ausrüstungskarten

Kisten für Hew Maan: 16 Goldkisten für Hew Maan mit 2 garantierten glänzenden Ausrüstungskarten

Kisten für Nova: 16 Goldkisten für Nova mit 2 garantierten glänzenden Ausrüstungskarten

Zwei Vertraute: Baby-Spurt & Iris the Beholder

Das „Berühmte Helden“ DLC für „Idle Champions of the Forgotten Realms“ wird noch bis einschließlich Donnertag, den 6. Mai kostenlos zum Download im Epic Games Store angeboten. Aber auch danach noch kann man es nutzen, denn nach Bestellung gehört es ohne zeitliche Einschränkung euch.

Quelle: Epic Games