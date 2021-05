Mountain Makalu 67 Gaming-Maus im Test

Anzeige

Einleitung

Die Firma Mountain, im Jahr 2018 erst gegründet, wurde durch eine erfolgreiche Kickstarterkampagne bekannt. Begonnen haben sie mit der Gaming-Tastatur „Mountain Everest Max“.

Mountain hat bisher ihre Peripherieprodukte nach Bergen benannt. Somit besitzt die Everest Max Gaming-Tastatur den Namen des Bergs Mount Everest. Die neue Gaming-Maus Makalu 67 wurde nach dem Berg Makalu in Asien benannt, die 67 steht für das Gewicht von 67 Gramm.

Die Makalu 67 ist eine ultraleichte Gaming-Maus, die sich an PC-Spieler richten und eventuell auch den E-Sport-Bereich erreichen sollte. Was die Makalu 67 so drauf hat und ob sie mit dem Sensor wirklich E-Sport-tauglich ist, erfahrt ihr in unserem Test.

Lieferumfang

Mountain Makalu 67

Kurzanleitung

Aufkleber

PTFE – Klebefüße (Ersatz)

Technische Daten