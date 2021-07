Nintendo Switch: Japaner erteilen einem Pro-Modell nochmals eine Absage

Nintendo hat mit der Switch (OLED-Modell) kürzlich einen neuen Ableger seiner Konsole vorgestellt. Die neue Variante integriert neben dem namensgebenden OLED-Display mit erhöhter Bilddiagonale auch einen auf 64 GByte erhöhten Speicherplatz sowie einen LAN-Port am TV-Dock. Auch der Verkaufspreis wird aber offenbar erhöht. Das hat einige Marktforscher dazu hingerissen, Nintendo eine erhöhte Gewinnmarge bei der Nintendo Switch (OLED-Modell) nachzusagen. Diese Aussagen dementieren die Japaner allerdings nun vehement.

Demnach verdiene man also an der Nintendo Switch (OLED-Modell) nicht mehr, als an der bisherigen Version. Zudem stellte Nintendo auch noch klar, dass die im Oktober erscheinende Switch (OLED-Modell) derzeit die einzige neue Version der Konsole sei, die man plane. So hatte es lange Zeit Gerüchte um eine Nintendo Switch Pro mit Unterstützung für die 4K-Signalausgabe und Nvidia DLSS (Deep Learning Super Sampling) gegeben. Doch von einer Switch Pro will der Hersteller nichts wissen.

A news report on July 15, 2021(JST) claimed that the profit margin of the Nintendo Switch (OLED Model) would increase compared to the Nintendo Switch. To ensure correct understanding among our investors and customers, we want to make clear that the claim is incorrect. (1/2)

— 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) July 19, 2021