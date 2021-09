Brauchen Sie wirklich eine 4K-Webcam?

Es gibt nichts Schöneres, als über die neueste Technologie zu verfügen. Allerdings sollten Sie sich auch immer wieder fragen, ob Sie dieses oder jenes Top-Produkt wirklich brauchen. So ist es bei Verbrauchern und Unternehmen gleichermaßen, wenn sie sich fragen, ob sie wirklich eine 4K Webcam brauchen oder nicht. Bei Webcams hängt alles davon ab, wofür Sie sie verwenden; ob Sie wirklich einen kristallklaren Fokus benötigen, beispielsweise bei kleineren oder detaillierteren Objekten. Schauen wir uns am besten ein paar der wichtigsten Verwendungszwecke der 4K-Technologie an. So wird es Ihnen leichter fallen, die richtige Webcam zu wählen – eine, die genau Ihren Bedürfnissen entspricht.

Anzeige

Welche Art von Webcam ist am besten für gewöhnliche Videokonferenzen geeignet?

Im vergangenen Jahr trafen sich immer mehr Menschen auf Telekonferenzplattformen, am beliebtesten und am weitesten verbreitet war hier Zoom. So nutzten viele Menschen beispielsweise die Plattform, um sich mit Ihrem Arzt oder Ihrer Psychologin zu treffen. Für diese Art der allgemeinen Videokonferenzkommunikation ist eine 4K-Webcam in der Regel zu viel des Guten. Für Online-Videokonferenzen werden üblicherweise Auflösungen von 1080p oder 720p empfohlen. Diese übermitteln ein klares Bild, das für normale Videokonferenzen ausreichend ist. Die für Zoom am besten geeigneten Webcams sind die Logi C505 720p oder die nächsthöhere Version der Logi C920s-Serie von HD-Pro-Webcams für Videokonferenzen mit 1080p. Mehr werden Sie wahrscheinlich nicht brauchen, da jede Videokonferenz in 4K wahrscheinlich sowieso herunterskaliert werden würde.

Wann eine 4K-Webcam nötig ist

Für Ihre Videokonferenz brauchen Sie also keine solch hohe Auflösung. Wenn Sie nun aber im künstlerischen Bereich oder im Design tätig sind, wo es auf Details ankommt, kann eine 4K-Webcam durchaus sinnvoll sein. Streaming in 4K wird, wie oben erwähnt, wahrscheinlich sowieso herunterskaliert, sodass es keinen Sinn macht, es für gewöhnliche Videokonferenzen zu verwenden. Sie können stattdessen also ein Video von dem erstellen, was Sie lokal präsentieren möchten, es hochladen und die Teilnehmenden bitten, während des Meetings darauf Bezug zu nehmen. Wenn Sie eine Ultra-High-Definition-Webcam benötigen, ist die Brio Ultra Pro Business-Webcam preisgünstig und unterstützt Windows Hello. Die Brio Ultra Pro eignet sich am besten für die Gesichtserkennung, weshalb auch viele Unternehmen eine Webcam für die Aufnahme von Videos in höchster Qualität bevorzugen.

Wie Sie sehen können, ist die Antwort also nicht immer einfach. Brauchen Sie wirklich eine 4K-Webcam? Diese Frage sollten Sie sich stellen. Wenn Sie das Gerät hauptsächlich für Videokonferenzen verwenden, brauchen Sie wahrscheinlich keine, da beim Streaming die Auflösung fast immer herunterskaliert wird. Wenn Sie Ihre Webcam aber auch für die Aufnahme von ultrahochauflösenden Videos verwenden, dann kann diese sinnvoll sein. Denn warum sollten Sie in zwei verschiedene Kameras investieren und einen zusätzlichen Mehraufwand in Kauf nehmen, wenn Sie auch einfach ein Produkt haben können, das viele Einsatzmöglichkeiten zugleich bietet? Hier ist es sinnvoller, in eine bessere Qualität, also in eine professionelle qualitative Webcam, zu investieren. Last, but not least, auch wenn Sie einfach nur ein Technikfreak oder Videofilmer sind, der die neueste und beste Technologie auf dem Markt sucht, um seine Spielzeugsammlung zu erweitern, ist eine 4K-Webcam genau das Richtige.