Twitch: Massiver Leak mit Quellcode der Plattform sowie aufgeschlüsselten Streamer-Einnahmen

Bei der Videostreaming-Plattform Twitch hat es einen massiven Leak gegeben. Wie genau die Daten entwendet werden konnten, ist noch offen. Jedenfalls postete ein Nutzer des Forums 4chan 125 GByte an Daten, die enorm vielfältige, interne Informationen beinhalten. Beispielsweise soll der gesamte Twitch-Quellcode mit von der Partie sein. Auch verschlüsselte Nutzerpasswörter sind offenbar enthalten. Weitere Dokumente weisen darauf hin, dass man bei Twitch an einer Konkurrenz für Steam arbeitete. Das Projekt lief intern unter dem Namen „Vapor“ und sollte von Amazon Gaming gestemmt werden.

Zusätzlich zeigt der Leak auf den Cent auf, welche Gelder an Streamer geflossen sind. Dadurch wird also transparent, welche Einnahmen die Content Creator der Plattform so erwirtschaften. Die Angaben gehen bis auf das Jahr 2019 zurück. Zu beachten ist jedoch, dass jene Einnahmen nur ein Teil des Ganzen sind. So verdienen die Streamer zusätzlich viel Geld über direkte Werbepartner / Sponsoren, Plattformen wie Patreon und den Verkauf von Merchandise.

Here's a more comprehensive list of leaked Twitch payouts (I will keep updating this thread as more things come out). pic.twitter.com/15JItvp6l4

— KnowSomething (@KnowS0mething) October 6, 2021