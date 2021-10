realme 8i startet für 199 Euro in Deutschland

realme hat für den deutschen Markt das Smartphone realme 8i vorgestellt. In China ist es bereits seit September zu haben. Jetzt erreicht es auch unsere Gefilde und soll hier preislich aggressiv platziert sein. Denn für 199 Euro erhalten Interessierte ein mobiles Endgerät mit einem IPS-Bildschirm mit 6,6 Zoll Diagonale, 120 Hz Bildwiederholrate und einer Auflösung von FHD+. Wer abwägt, ob sich das Smartphone lohnt: Hier ist unser Test des realme 8i zu lesen.

Im Inneren dieses Smartphones steckt der MediaTek Helio G96 mit acht Kernen und bis zu 2,05 GHz Takt. 4 GByte RAM und 64 bzw. 128 GByte Speicherplatz runden die Eckdaten ab. Zudem ist ein recht üppiger Akku mit 5.000 mAh an Bord, der mit 18 Watt schnell wieder aufgeladen werden kann. Die Hauptkamera des realme 8i knipst Fotos mit 50 Megapixeln. Der Weitwinkel-Linse stehen noch zwei Sensoren mit 2 Megapixeln zur Seite, die für Makro-Aufnahmen und Tiefeninformationen zuständig sind.

Die Frontkamera des realme 8i erreicht 16 Megapixel. Es handelt sich hier um ein Gerät mit Triple-Slot-Design. Es lassen sich also parallel zwei SIM- plus Speicherkarte verwenden. Der Fingerabdruckscanner des realme 8i sitzt in der Seite. Außerdem sei erwähnt, dass das Smartphone Android 11 mit realme UI 2.0 als Betriebssystem verwendet.

Im Handel gibt es das realme 8i in den Farben Schwarz und Violett. Mit 64 GByte Kapazität fallen 199 Euro als Preis an. Wer auf 128 GByte aufstockt, soll 219 Euro zahlen. Zum Launch reduziert realme temporär die Preise der beiden Geräte auf 179 (64 GByte) bzw. 199 (128 GByte) Euro. Dieser Early-Bird-Preis gilt bis 20. Oktober.

Quelle: realme