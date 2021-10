Gratis: „Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse“

Epic Games bietet diese Woche ein bizarres 3D-Action-Adventure gratis zum Download an, in dem der Spieler die Rolle eines Zombies übernimmt. Das im Herbst 2005 veröffentlichte „Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse“ bietet schwarzen Humor, innovatives Gameplay, eine fesselnde Story und setzt dabei auf eine überarbeitete Version der Halo-Engine.

Anzeige

„Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse“ ist ein Third-Person-Action-Videospiel und war ein mäßiger Erfolg, aber erhielt positive Kritiken und erzielte ordentliche Verkäufe für die Xbox-Version. Am 16. März 2021 wurde eine überarbeitete Version des Spiels für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series X/S mit modernisierter Steuerung und Errungenschaften sowie Trophäen veröffentlicht.

In diesem Titel spielt der Spieler als Zombie, und das primäre Ziel ist es, Menschen zu töten und ihr Gehirn zu verschlingen. Das Essen von Gehirnen gibt dem Spieler eine gewisse Menge an verlorener Gesundheit zurück und verwandelt diese Menschen in Zombies, wodurch sie an der Seite des Spielers kämpfen. Der Spieler hat die Möglichkeit, einen Feind mit Nahkampfangriffen zu Tode zu schlagen oder ihn in Zombies zu verwandeln.

Der Zustand als Zombie hindert Stubbs daran, konventionelle Waffen zu führen. Stattdessen verwendet er eine Vielzahl improvisierter Waffen und Kampftechniken, von denen die meisten mit einem bestimmten Körperteil als Sprengstoff oder provisorische Geräte ausgeführt werden. Stubbs kann eine Vielzahl von Fahrzeugen wie Autos, Traktoren und Panzer fahren. Alle oben genannten improvisierten Waffen, mit Ausnahme von Stubbs Hand, verwandeln Feinde, die sie töten, in Zombies.

Stubbs kann Zombies, die sich in Reichweite befinden, durch Pfeifen zu ihm führen. Da die Anzahl der Zombies, die ihm gleichzeitig folgen, begrenzt ist, kann Stubbs den Rest führen, indem er ganze Gruppen von Zombies mit einem einzigen Stoß in eine Richtung schickt. Stubbs Zombie-Anhänger können Menschen töten und ihr Gehirn essen, genau wie Stubbs es kann, und jeder Mensch, der von einem seiner Schergen getötet wird, verwandelt sich ebenfalls in einen Zombie.

Ein Feind, der auf einen Zombie in einer Gruppe feuert, wird die Aufmerksamkeit aller anderen Zombies auf sich ziehen. Scharen von Zombies dienen als großer Schild, wenn sie sich mit Fernkampfwaffen bewaffneten Feinden nähern, und werden benötigt, um das notwendige Chaos und die Verwirrung in einem schwierigen Nahkampf zu säen.

„Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse“ spielt in einer retro-futuristischen Stadt, die der Zukunft ähnelt, wie sie in den 1950er Jahren von den Medien dargestellt wurde. Es umfasst Hovercars, Laserwaffen, eine Einschienenbahn und Roboter. Das Spiel erhielt „durchschnittliche“ bis „allgemein positive Bewertungen“ und wurde als „schmerzhaft kurz“ und „linear“, aber „nie langweilig“ wahrgenommen. Die Umgebungen des Spiels wurden als „schön abwechslungsreich“ beschrieben, wobei darauf hingewiesen wurde, dass „Orte wie die Stadt der Zukunft extrem gut gestaltet sind und angemessen cool aussehen.“

Der Soundtrack des Spiels erhielt überwiegend positive Kritiken. Die Sprachausgabe des Charakters wurde als das Element beschrieben, das „das Spiel auszeichnet“, bis zu dem Punkt, an dem behauptet wurde, dass „nie zuvor die Geräusche von Zombie-Stöhnen in einem Spiel so gut gemacht wurden“. [Quelle: Wikipedia]

„Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse“ ist noch bis Donnerstag, den 21. Oktober 2021 gratis zum Download im Epic Games Store zu bekommen. Einmal bestellt, gehört das Spiel ohne zeitliche Einschränkung euch.

Quelle: Epic Games