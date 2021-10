„Among the Sleep – Enhanced Edition“ aktuell gratis

Derzeit wird bei Epic Games das Horror-Adventure „Among the Sleep“ in der „Enhanced Edition“ gratis angeboten. Das Spiel wurde unter anderem über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter finanziert und im Mai 2014 veröffentlicht. Das First-Person-Adventure basiert auf der Unity-Engine, sodass die Darstellung des Geschehens aus der Perspektive des Spielers erfolgt.

Anzeige

„Among the Sleep“ startet am zweiten Geburtstag eines namenlosen Kindes. Der Spieler erforscht in der Rolle dieses Kindes seine mysteriöse Umgebung und muss unter anderem durch Lösen von Rätseln im Spiel vorankommen. Nach dem mysteriösen Verschwinden des Teddybären, welcher die Begleitung des Babys darstellt, macht sich das Kleinkind auf die Suche nach diesem und findet ihn mit Erfolg auf, doch nicht nur der Teddybär verschwand, sondern auch die Mutter. So beginnt die ‚Reise‘ des namenlosen Kindes.

Die meiste Zeit des Spiels wird der Spieler von einem empfindungsfähigen Teddybären namens Teddy begleitet, einem Geburtstagsgeschenk des Vaters des Kleinkindes. Der Spieler kann Teddy umarmen, der Licht ausstrahlt, das dem Spieler hilft, durch dunklere Umgebungen zu navigieren. Das Licht nutzt sich nach einer Weile ab, lädt sich aber wieder auf, wenn es nicht verwendet wird. Wenn der Spieler Teddy fallen lässt, was immer passiert, wenn er durch Rohre in ein neues Level oder eine neue Umgebung rutscht, muss er ihn zuerst aufheben, bevor er weiter vorangehen kann.

Während des Spiels wird der Spieler von zwei Monstern verfolgt: einer weiblichen Figur, die die ersten drei Level verfolgt, und einer Figur, die einen Trenchcoat trägt, die das letzte Level verfolgt. Das Erscheinen der Monster wird durch verschwommenes Sehen, knirschende Geräusche und im Fall der weiblichen Figur durch ein langsames Wiegenlied (Trollmors Vuggesang – „Trollmutter-Schlaflied“) begleitet.

Es gibt keine Möglichkeit, die Monster abzuwehren. Wenn sie erscheinen, muss der Spieler weglaufen oder sich unter Tischen oder Stühlen verstecken, bis sie verschwinden. Wenn der Spieler nicht schnell genug ist, um den Monstern auszuweichen, zeigt eine kurze Filmsequenz, wie die Monster den Spieler ergreifen, was zum Spielende führt, gefolgt von einem Fortsetzungsbildschirm mit einem Schnuller. Ein Klick auf den Schnuller startet das Spiel am letzten Kontrollpunkt neu. Der Spieler kann ein Spiel auch auf andere Weise beenden, wie zum Beispiel ins Wasser oder in Abgründe fallen.

„Among the Sleep“ hat eine Spielzeit von etwa anderthalb bis zwei Stunden und erhielt gemischte Bewertungen. Es wurde unter anderem die Atmosphäre des Spiels gelobt, wohingegen beispielsweise dessen geringer Umfang kritisiert wurde. Dabei wurde die „fantastisch designte und abwechslungsreichen Welt, die vor kleinen Details, unheimlicher Atmosphäre und einer beängstigend gut eingesetzten Geräuschkulisse nur so strotzt“, hervorgehoben. Gleichzeitig wurden aber auch repetitive und unterfordernde Rätsel sowie die kurze Spielzeit kritisiert, die den damaligen Vollpreis des Spiels unangemessen hoch erscheinen lasse. [Quelle: Wikepedia]

„Among the Sleep – Enhanced Edition“ ist noch bis Donnerstag, den 28. Oktober 2021 gratis zum Download im Epic Games Store zu bekommen. Einmal bestellt, gehört das Spiel ohne zeitliche Einschränkung euch.

Quelle: Epic Games Store