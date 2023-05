“Metro: Last Light – Complete Edition” aktuell gratis bei Steam

Wer für das Wochenende noch nach neuem Spielefutter sucht, kann sich einerseits aktuell im Epic Games Store “Death Stranding” kostenlos sichern. Doch auch bei Steam gibt man sich großzügig. Dort ist derzeit nämlich der First-Person-Shooter “Metro: Last Light” in der Complete Edition gratis zu haben. Das Spiel aus dem Jahr 2013 ist der zweite Teil der “Metro”-Reihe. Hier muss sich der Spieler durch ein post-apokalyptisches Moskau kämpfen.

Anzeige

Es dominiert also eine düstere Atmosphäre, kombiniert mit einer intensiven Story und hartem Shooter-Gameplay. Wer den Titel bisher noch nicht ausprobiert hat, kommt also vielleicht auf seine Kosten. Zu vermuten ist, dass man damit auch bei Gamern Appetit auf die weiteren Spiele der Reihe “Metro” schüren will. Denn es ist derzeit auch die Fortsetzung “Metro: Exodus” in der Gold-Edition mit allen erschienenen DLCs für 7,99 Euro erhältlich. Vielleicht wird da also mancher verführt, sich direkt einmal alle drei Teile in die Sammlung zu holen.

Wir wünschen so oder so allen Interessierten viel Spaß beim Zocken! Vielleicht retten die beiden Gratis-Spiele der Woche im Epic Games Store bzw. bei Steam ja einigen Lesern das Wochenende.

Quelle: Steam