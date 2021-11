Poco M4 Pro 5G ist laut Leaks ein umgetauftes Redmi Note 11

Am 9. November wird Poco das neue Smartphone M4 Pro 5G veröffentlichen. Wie es beim Hersteller nicht unüblich ist, so soll es sich dabei um eine Abwandlung eines bereits verfügbaren Geräts handeln. Demnach entspreche des Poco M4 Pro technisch dem Redmi Note 11. Entsprechend sollen ein LC-Display mit 6,6 Zoll, FHD+ als Auflösung und 90 Hz Bildwiederholrate an Bord sein. Die Rückseite wurde dezent umgestaltet, um das Poco-Branding in den Vordergrund zu rücken.

An der Rückseite findet man aber die bekannte Kamera mit 50 (Weitwinkel) + 8 (Ultra-Weitwinkel) + 2 (Makro) + 2 (Tiefensensor). Abermals wird der MediaTek Dimensity 810 5G als SoC herhalten. Zur Seite stehen dem Prozessor voraussichtlich 8 GByte RAM und 256 GByte Speicherplatz. Der Akku mit 5.000 mAh soll sich mit 33 Watt wieder aufladen lassen. Als Betriebssystem diene ab Werk Android 11 mit dem Überzug MIUI 12.5.

Die Selfie-Kamera des Poco M4 Pro 5G kommt auf 16 Megapixel. Kosten könnte das Poco M4 Pro 5G wohl ca. 160 Euro. Wir sind gespannt auf die offizielle Vorstellung und weitere Informationen zum Launch in Deutschland. Poco ist ja bekannt dafür Early-Bird-Rabatte für Vorbesteller zu gewähren.

Quelle: The Pixel