Mad Catz R.A.T. 4+ Gaming-Maus im Test

Einleitung

Heute stellen wir Euch eine weitere Maus der Firma Mad Catz vor, nachdem wir zuvor bereits die Mad Catz B.A.T. 6+ auf Herz und Nieren getestet haben.

Die Firma Mad Catz ist ein amerikanisches Unternehmen und wurde 1989 in Kanada gegründet. Mad Catz entwickelt seither für mehrere Plattformen wie PCs, Konsolen, Smartphones und andere Mobilgeräte. Das Unternehmen stellte zum 30. März 2017 den Betrieb ein und einen Antrag auf Insolvenz. Am 4. Januar 2018 kündigte Mad Catz Global Limited (ein neues Unternehmen mit Hauptsitz in Hongkong) die Rückkehr der Marke an und startete mit neuen Produkten auf der CES 2018. Über die Jahre produzierte die Firma Mad Catz neben Tastaturen, Mäusen und Headsets einige „Cyborg“-artige Mäuse, die seitdem bei Gamern sehr gut ankommen. Jetzt nehmen wir die Mad Catz R.A.T. 4+ genauer unter die Lupe.

Lieferumfang

Mad Catz R.A.T. 4+ Gaming Maus

Produktübersicht

Garantieinformation

sechs Aufkleber mit Herstellerlogo

Technische Daten