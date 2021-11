Influencer: Die Technik für eine erfolgreiche Internetkarriere

Tipps für die Internetkarriere

In der heutigen Zeit verfolgen viele junge Menschen den Traum ein erfolgreicher Internetstar zu werden. Doch damit die Internetkarriere beginnen kann, sollten einige Faktoren beachtet und berücksichtigt werden. Insbesondere das richtige Equipment ist ausschlaggebend für die Karriere als Influencer oder YouTube-Star. Des Weiteren sollte sich im Vorfeld Gedanken darüber gemacht werden, in welche Richtung es gehen soll. Influencer benötigen ein etwas anderes Equipment als YouTube-Stars oder Streamer. Die grundlegende Ausrüstung ist jedoch in vielen Fällen dieselbe, sodass zu Beginn der Internetkarriere ein besonderes Augenmerk auf die Grundausstattung gelegt werden sollte.

Die ersten Schritte

Bevor in kostspielige Ausrüstung investiert wird, sollten sich die unterschiedlichen Kanäle bereits erfolgreicher Internetstars angeschaut werden. Oftmals geben diese Neueinsteigern wertvolle Tipps rund um die Vorgehensweise, die Ausstattung sowie die einzelnen Möglichkeiten. Mit ein paar schönen Fotos und Videos wird man nicht gleich zu einem erfolgreichen Influencer. Diese sind wichtig, jedoch benötigen angehende Internetstars eine gewisse Anzahl an Abonnenten und müssen regelmäßig qualitativ hochwertigen und unterhaltsamen Content kreieren. Hierbei kann eine Social Media Agentur helfen und unterstützend wirken. Die Profis wissen genau, worauf es bei der Erstellung von gutem Content ankommt und welche Fehler auf keinen Fall begangen werden sollten. Die meisten erfolgreichen Internetstars arbeiten mit einer Social Media Agentur zusammen und haben es genau dieser zu verdanken, dass sie erfolgreich sind und ihre Reichweite kontinuierlich ausbauen können. Wer eine langfristige Karriere als Influencer anstrebt, sollte die Hilfe von Profis in Anspruch nehmen.

Vom Stativ bis hin zu der Beleuchtung

Bevor die Karriere als Influencer oder YouTube-Star richtig starten kann, sollten sich angehende Internetstars Gedanken darüber machen, was sie machen und wofür sie stehen möchte. Des Weiteren muss es nicht unbedingt direkt die teuerste und hochwertigste Ausrüstung sein, denn oftmals reicht das normale Smartphone in vielen Fällen aus. Insbesondere in der heutigen Zeit verfügt die neuste Technik über eine hochwertige Kamera, welche fast schon an den Standard einer Spiegelreflexkamera erinnert. Zudem kann es durchaus sein, dass das Leben als Internetstar am Ende gar nicht den Vorstellungen sowie Erwartungen entspricht. In diesem Fall ist es besonders ärgerlich, wenn ein teures Equipment erworben wurde und dieses am Ende nicht genutzt wird. Zu den grundlegendsten Ausrüstungsgegenständen, die auch im unteren Preissegment erhältlich sind, zählen ein gutes und stabiles Stativ, eine hochauflösende Kamera sowie die richtige Beleuchtung. Für qualitativ hochwertige Fotos und Videos reicht oftmals die Kamera des Smartphones vollkommen aus. Hierbei ist es jedoch wichtig, dass ein geeignetes und stabiles Stativ zur Verfügung steht. Stative mit flexiblen sowie beweglichen Beinen sind sehr gut, denn sie können an die unterschiedlichsten Situationen angepasst werden.

Neben einer guten Kamera, einer passenden Halterung sowie einem hochwertigen Mikrofon sollte jedoch auch ein besonderes Augenmerk auf die Belichtung gelegt werden. Für viele Menschen ist es nur Licht, doch die richtige Belichtung kann einen sehr großen Unterschied ausmachen. Insbesondere Foto- und Videografen wissen über die Wichtigkeit der Beleuchtung Bescheid. Für Aufnahmen mit dem Smartphone eignen sich spezielle Belichtungsringe, denn sie sind einfach zu verwenden und kosten meist nicht viel. Wer eine erfolgreiche und professionelle Internetkarriere anstrebt, sollte die Belichtung nicht außer Acht lassen. Des Weiteren steht der Karriere als erfolgreicher Influencer oder YouTube-Star mit einer guten und soliden Grundausstattung nichts mehr im Wege.