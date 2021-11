Roidmi EVE Plus Saugroboter im Test

Anzeige

Die Marke Roidmi ist in Europa noch relativ unbekannt. Der chinesische Hersteller ist Teil des Xiaomi-Ökosystems und hatte sich bisher hauptsächlich auf Akkustaubsauger spezialisiert. Mit dem neuesten Modell Roidmi EVE Plus ändert sich das, denn man tritt in den lukrativen Markt der Saug- und Wischroboter ein. Dabei geht man mit dem Trend und bringt direkt einen Saugroboter mit Absaugstation auf den Markt. Der Saugroboter ist auch ohne Absaugstation erhältlich, wobei er auf den Namen Roidmi EVE (ohne Plus) hört. In der Praxis ist er aber fast nur mit Absaugstation erhältlich.

Preislich liegt der Roidmi EVE Plus bei knapp über 400 Euro, womit er in direkter Konkurrenz zum Dreame Z10 Pro steht. In unserem Test klären wir, wie sich der Saugroboter im Alltag schlägt und ob er auch in der Praxis mit dem Dreame Z10 Pro mithalten kann.

Lieferumfang und technische Daten

Die Lieferung des Roidmi EVE Plus erfolgt in einem großen Karton, welcher wiederrum zwei kleinere Pakete enthält. Im ersten befindet sich der Saugroboter, ein Ersatz-HEPA-Filter, ein Mikrofaserwischtuch, zehn Einmal-Wischtücher und eine mehrsprachige Anleitung. Das zweite Paket enthält die Absaugstation inklusive fünf Staubbeuteln (einer ist bereits in der Station enthalten) und einem Netzkabel.

Hier noch einmal der gesamte Lieferumfang im Überblick:

Saugroboter

HEPA-Filter

Wischaufsatz mit angebrachtem Mikrofaserwischtuch

zehn Einwegwischtücher

Absaugstation mit Netzkabel und eingesetzten Staubbeutel

vier zusätzliche Staubbeutel

Bedienungsanleitung in verschiedenen Sprachen, auch Deutsch

Dreame Bot Z10 Pro Roidmi EVE Plus Saugleistung 4.000 Pa 2.700 Pa Navigation Laser (LiDAR) Laser (LDS) Abmessungen 35 x 9,7 cm 35 x 9,8 cm Gewicht 3,7 kg 3,5 kg Lautstärke ? 45-70 dB (je nach Saugstufe) Wischfunktion ja ja Wasserbehälter 150 ml 250 ml Staubbehälter 400 ml 300 ml Absaugstation ja, Staubbeutel 4 l ja, Staubbeutel 3 l Akku 5.200 mAh 5.200 mAh Laufzeit 150 Minuten 250 Minuten Preis ca. 475 Euro ca. 400 Euro

Die technischen Daten können sich sehen lassen und der Roidmi EVE Plus muss sich nicht hinter der Konkurrenz verstecken. Der große Akku mit einer Kapazität von 5.200 mAh soll für bis zu 250 Minuten bzw. 250 Quadratmeter ausreichend sein. In der Realität wird das vermutlich etwas niedriger ausfallen. Die Saugstärke ist mit 2.700 Pa angegeben und liegt damit etwas unter der des Dreame Bot Z10 Pro. Der Staubbehälter fasst 300 und der Wasserbehälter 250 Milliliter. Der Staubbeutel in der Absaugstation kommt auf ein Volumen von 3 Litern.