Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1: Neue Gaming-Plattform vorgestellt

Qualcomm hat den Snapdragon G3x Gen 1 vorgestellt. Dabei soll es sich um eine dedizierte Gaming-Plattform handeln. Man holte sich für das Entwickler-Kit dann auch Hilfe vom Spezialisten Razer. Letztere betonen aber, dass das Projekt eine Vision von Qualcomm darstelle und man nur unterstützt habe. Entsprechend bietet Qualcomm seinen Partnern ein Entwickler-Kit an, das zu weiteren Spielen aber auch Hardware-Produkten inspirieren soll.

Laut Qualcomm unterstütze Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 HDR mit 10-bit sowie Spiele mit bis zu 144 fps. Um welche Auflösung es dann geht, erklärt man aber nicht. Es seine eine leistungsfähige Adreno-GPU an Bord und neben lokal berechneten Spielen sei auch an entsprechenden Geräten die Darstellung von PC- und Konsolenspielen via Remote Play bzw. über Cloud-Gaming möglich. Ansonsten seien aber Android-Titel der Fokus, die es eben auch für Smartphones und Tablets gibt.

Qualcomm FastConnect 6900 Mobile Connectivity mit Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 sowie Unterstützung für 5G mit mmWave und Sub-6 soll für schnelle Anbindung ans Internet sorgen, während Snapdragon Sound für latenzfreies Audio an Bord ist. Es soll auch möglich sein, XR-Viewer via USB-C mit den Snapdragon-G3x-Geräten zu verbinden, um etwa an einem Fernseher oder Monitor zu spielen.

In das Entwickler-Gerät ist auch ein OLED-Bildschirm mit FHD+ als Auflösung sowie 120 Hz Bildwiederholrate integriert. Der Screen unterstützt zudem HDR. Eine Webcam mit 1080p bei 60 fps sowie ein Akku mit 6.000 mAh und vier Lautsprecher sind ebenfalls an Bord. Kopfhörer lassen sich ebenfalls kabellos verbinden.

Qualcomms Snapdragon G3x Gen 1 ist als Referenzplattform für Entwickler verfügbar. Nun sind die Partner des Anbieters am Zuge, um darauf aufbauend Spiele und Geräte zu entwickeln.

Quelle: Pressemitteilung