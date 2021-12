CES 2022: Intel, Google und Lenovo sagen ab

2021 fiel die CES in Las Vegas als Vor-Ort-Veranstaltung aus. Stattdessen hielten viele Hersteller digitale Konferenzen ab. 2022 soll die Messe im Januar wieder stattfinden. Doch viele Hersteller haben nun kurzfristig abgesagt. Beispielsweise teilten Intel, Google und Lenovo mit, dass sie nicht an der CES 2022 teilnehmen werden. Die Gründe sind klar: Die Omikron-Variante des Corona-Virus sorgt für Bedenken.

Google gibt beispielsweise an, dass man weder Mitarbeiter noch Partner oder Besucher gefährden wolle. Auch die Alphabet-Tochter Waymo wird nicht auf der CES 2022 vertreten sein. Laut den Veranstaltern von der Consumer Technology Association werde die Messe aber wie geplant vom 5. bis 8. Januar 2022 stattfinden. Die Hürden sind jedoch nicht nur für Hersteller, sondern auch Besucher immer größer. Aufgrund der um sich greifenden Omikron-Variante haben viele Länder die Aus- und Einreisebestimmungen verschärft.

Vor allem die Absage Googles ist ein herber Schlag für die Veranstalter, investierte das Unternehmen in den vergangenen Jahren doch hohe Summen in seine Präsenz dort. Im Übrigen haben auch schon T-Mobile, AT&T, Meta, Twitter, Amazon, TikTok und Pinterest erklärt, dass sie nicht an der CES 2022 teilnehmen werden.

Quelle: TechCrunch