Amazon Echo Show 15 ist ab sofort vorbestellbar

Amazon hatte sein neues Smart Display Echo Show 15 bereits im September 2021 vorgestellt. In den Vereinigten Staaten begann die Auslieferung dann im Dezember. In Europa sah es bisher leider duster aus. Doch wie Amazon nun bestätigt hat, werden Interessierte den Echo Show 16 ab dem 17. Februar 2022 in den Händen halten können. Denn an jenem Datum beginnt die Auslieferung in Deutschland. Vorbestellungen sind ab heute möglich.

Der Amazon Echo Show 15 ist ein relativ großes Smart Display mit 15,6 Zoll Diagonale. Freilich ist der Zugriff auf Amazon Alexa hier gegeben. Der neue Echo Show 15 lässt sich an der Wand befestigen, um wie eine Art digitaler Bilderrahmen zu wirken, kann aber auch auf einem optional erhältlichen Ständer angebracht werden. Es ist sowohl die Nutzung im Hoch- als auch Querformat möglich. Dabei löst das LC-Display mit 1080p auf.

Dabei kommen allerhand neue Alexa-Widgets zum Einsatz. Beispielsweise gibt es eine Notiz-Funktion, mit der anderen Nutzern Nachrichten hinterlassen werden können. Das kann als digitale Haftnotiz geschehen oder auch in Form von Einkaufslisten. Als Prozessor dient hier Amazons AZ2 mit vier Kernen. Er soll es erlauben, viele Vorgänge lokal zu verarbeiten, ohne Daten in die Cloud zu schießen. Dazu zählt etwa die Personenerkennung, die laut Amazon rein auf dem Gerät ablaufe.

Der Amazon Echo Show 15 zeigt dann anhand erkannter Personen personalisierte Begrüßungen, Kalenderereignisse und weitere individualisierte Funktionen an. Die Daten der visuellen IDs werden verschlüsselt gespeichert. Das Feature ist optional und muss nicht genutzt werden. Auch allerlei Apps wie die von Amazon Prime Video, Netflix, der ZDF Mediathek oder Arte sind an Bord. Auch die Tagesschau liefert Video-Content.

Der Amazon Echo Show 15 kostet in Deutschland 249,99 Euro. Wer Interesse an dem Smart Display hat, sollte vermutlich bald vorbestellen. Denn die Halbleiterkrise könnte auch hier für Engpässe sorgen.