Micron begräbt die Arbeitsspeicher-Marke Crucial Ballistix

Micron hat bestätigt, dass die Gaming-RAM-Serien der Marke Crucial Ballistix komplett das Zeitliche segnen. Es gab hier die jeweiligen Reihen Crucial Ballistix, Ballistix Max und Ballistix Max RGB. Alle drei Arbeitsspeicher-Modellreihen werden eingestellt. Bestehende Produkte werden nur noch abverkauft. Neuvorstellungen soll es keine mehr geben.

Anzeige

Als Begründung gibt Micron an, dass man sich auf im Client- und Serversegment auf seine bestehenden DDR5-Reihen fokussieren wolle. So hatte es bisher keinen DDR5-RAM der Marke Crucial Ballistix gegeben und logischerweise wird nach der jüngsten Ansage des Herstellers auch leider keiner mehr folgen. Das Gaming-Segment werde man fortan eher durch seine SSD-Serien abdecken wie die Crucial P5 Plus Gen4 PCIe NVMe SSD, Crucial P2 Gen 3 NVMe SSD und die Crucial X6 und Crucial X8.

Letzten Endes ist die Nachricht für Fans der Marke sicherlich eine Enttäuschung, allerdings gibt es im Bereich Arbeitsspeicher für Gamer natürlich eine rege Konkurrenz, sodass sich sicherlich alternative Lösungen finden lassen.

Quelle: Toms Hardware