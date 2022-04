PC Game Pass: Neukunden können 3 Monate kostenlos erhalten

Wer Interesse an der Spiele-Flatrate von Microsoft für den PC hat, dem Game Pass für PC, kann das Angebot unter bestimmten Umständen für drei Monate gratis antesten. Allerdings müssen dafür recht spezifische Anforderungen zutreffen. Zum einen kann das Angebot nur dann in Anspruch genommen werden, wenn vor dem 28. Februar 2022 einer folgender Titel am PC gezockt worden ist: “Age of Empires 4”, “Forza Horizon 5” oder “Halo Infinite”. Zusätzlich muss man mit seinem Microsoft-Konto eingeloggt gewesen sein.

Zum anderen gilt das Angebot nur für Neukunden, die Verlängerung bestehender Abonnements ist nicht möglich. Wer vorher schon den Xbox Game Pass für PC angetestet hatte, gilt leider ebenfalls nicht mehr als Neukunde. Auch müssen dennoch Zahlungsdaten bei Microsoft hinterlegt werden, da sich das Abonnement als Standard-Einstellung nach Ablauf automatisch verlängert. Dies kann jedoch direkt in den Kontoeinstellungen wieder deaktiviert werden. Es ist möglich, die kostenlose Probemitgliedschaft bis 30. April 2022 zu aktivieren, insofern das eigene Microsoft-Konto infrage kommt.

Bestandteil des PC Game Pass sind unter anderem Spiele wie eben „Halo Infinite“, „Forza Horizon 5“ und viele mehr – etwa „Back 4 Blood“. Wichtig: Es reicht übrigens aus, wenn ihr den kostenlosen Multiplayer von „Halo Infinite“ gespielt habt, um für das Angebot qualifiziert zu sein.

