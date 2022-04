Porsche Design AOC Agon Pro PD32M: Gaming-Monitor startet für 1.999 Euro

Porsche Design ist eine Lifestyle-Marke, welche den Autohersteller auch in anderen Bereichen bekannter machen soll. Da gab es beispielweise auch schon Porsche-Design-Soundbars oder Kooperationen mit Smartphone-Herstellern. Mit AOC kooperiert Porsche Design nun schon eine ganze Weile, was auch schon Früchte getragen hatte. Jetzt gibt es das neueste Ergebnis der Kooperation: den Gaming-Monitor Porsche Design AOC Agon Pro PD32M. Das Design soll von Porsche-Sportwagen inspiriert worden sein. So integriert der Bildschirm etwa Designelemente des Lenkrads und der Felgenspeichen eines Sportwagens.

Ansonsten handelt es sich hier um einen Monitor mit 31,5 Zoll Diagonale, IPS-LCD-Panel, 144 Hz Bildwiederholrate, Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung und Zertifizierung für DisplayHDR 1400. Die Reaktionszeit liege laut Hersteller bei nur 1 ms. Das alles lässt man sich jedoch etwas kosten: So kostet der Porsche Design AOC Agon Pro PD32M 1.999 Euro. Er ist ab sofort in Porsche Design Stores, im Fachhandel und online unter www.porsche-design.com sowie in ausgewählten Online-Shops erhältlich.

Zur Ausstattung gehören auch ein Standfuß aus sandgestrahltem Aluminium, zwei Lautsprecher mit 8 Watt und DTS-Support an Bord sowie eine indirekte RGB-Beleuchtung. Ebenfalls ist der Monitor höhenverstellbar und kann geschwenkt bzw. vertikal ausgerichtet werden. Er decke 97 % des DCI-P3-Farbraums ab. Die Hintegrundbeleuchtung komme auf 1.151 Dimming-Zonen. Als maximale Leuchtkraft sind 1.400 Nits genannt.

Zu den Schnittstellen des Porsche Design AOC Agon Pro PD32M zählen DisplayPort 1.4 und zweimal HDMI 2.1 sowie USB-C und viermal USB 3.2. Über den USB-C-Port können externe Geräte. mit bis zu 90 Watt geladen werden. Der PD32M verfügt auch über einen KVM-Switch. Im Picture-by-Picture-Modus

(max. UHD bei 60 Hz) zeigt der Monitor die Inhalte zweier Quellen über DisplayPort, HDMI oder USB-C gleichzeitig an.