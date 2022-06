Wie sieht eine gute Handyhülle aus

Das Smartphone ist aus dem Alltag der meisten Menschen nicht mehr wegzudenken. Eine Handyhülle ist eine zuverlässige Möglichkeit, um das Smartphone im Alltag vor Beschädigungen zu schützen. Doch was macht eine gute Handyhülle aus? Bei dem Kauf lohnt es sich, genauer hinzuschauen und nicht nur die optische Aufmachung genauer zu betrachten. Mit einigen Tipps findet man das passende Modell für seinen Bedarf.

Anzeige

Empfehlenswerte Materialien

Bei dem Kauf einer Handyhülle hat man die Auswahl zwischen Modellen aus Silikon, Hart- und Weichgummi sowie Hartplastik. Modelle von A Good Company werden aus Materialien natürlichen Ursprungs hergestellt. Sie sind äußerst robust und widerstandsfähig. Die Nachfrage nach umweltschonenden Materialien steigt stetig. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich die Modelle von A Good Company großer Beliebtheit erfreuen.

Alle Materialien haben Vor- und Nachteile. Am beliebtesten und zuverlässigsten sind Handyhüllen aus Silikon. Silikonhüllen liegen gut in der Hand, verrutschen nicht und absorbieren Vibration zuverlässig. Dennoch ist für den Schutz im Alltag nicht nur das Material, sondern auch die Form von Handyhüllen entscheidend.

Die Form vor dem Kauf genauer begutachten

Eine Handyhülle sollte stets passend zum eigenen Smartphone Modell gekauft werden. Die Form entscheidet im Alltag über den Schutz bei Stößen und Stürzen. Eine qualitativ hochwertige Handyhülle verfügt über einen Rand, der ein Stück weit über das Display hinausragt. Auf diese Weise kann das Gerät auf Oberflächen abgelegt werden, ohne, dass das Display beschädigt oder zerkratzt wird. Ein Blick auf die Rückseite von den Handyhüllen lohnt sich ebenfalls. Die Hülle sollte auch die Kamera umschließen. An den Seiten solcher Hüllen sind keine unnötigen Aussparungen zu finden. Dies ist nur bei technisch relevanten Aus- und Zugängen erforderlich. Frei liegende Seiten sehen zwar stilvoll aus, schützen das smarte Endgerät jedoch nicht zuverlässig. Die Handyhülle liegt wie eine zweite Haut um das Smartphone. Sie verrutscht nicht und lässt keinen Platz für das Eindringen von Schmutz, Staub oder Sand. Wirft man einen Blick in die Innenseite, so wird man bei einigen Modellen eine zusätzliche Schutzschicht erkennen. Diese kann aus Silikon, Mikrofaser und anderen Beschichtungen bestehen. Sie sorgt für einen zusätzlichen Stoßschutz und schützt nicht nur das Gehäuse, sondern auch das Innenleben des Smartphones.

Lohnt sich eine Panzerfolie?

Kauft man eine Handyhülle mit erhöhtem Gehäuse, welches über das Display ragt, so sollte man das Gerät trotzdem zusätzlich mit einer Panzerfolie schützen. Im Alltag kann es immer wieder passieren, dass das Display in Berührung mit Schmutz oder Sandkörnern kommt. Dies kann etwa in einer Handtasche oder auf einer Tischoberfläche der Fall sein. In diesem Fall schützt die Handyhülle ohne Panzerfolie nicht zuverlässig. Eine hochwertige und vor allem passende Folie verleiht dem Gerät einen zuverlässigen Schutz im Alltag und bleibt unverzichtbar.

Hüllenmodelle für spezielle Ansprüche

Einige Hüllenmodelle sind darauf ausgelegt, speziellen Ansprüchen im Alltag gerecht zu werden. So sind im Handel spezielle Outdoor Cases erhältlich, die selbst starken Belastungen und Ansprüchen im Alltag standhalten. Diese Modelle verfügen über einen erhöhten Rand und bestehen aus dickerem Material mit zusätzlichem Schutz. Einige Handyhüllen dieser Kategorie halten selbst Stürzen aus bis zu vier Metern stand. Sie sind für aktive Menschen, die viel im Freien unterwegs sind und gerne Radtouren unternehmen, bestens geeignet. Doch auch Familien profitieren von den Vorteilen dieser schützenden Handyhüllen. Auch Gamer kommen auf ihre Kosten. Für einige Smartphone Modelle wurden Hüllen mit integrierter Kühltechnologie entwickelt. Diese schützen das Gerät während der Spielzeit vor Überhitzung.

Bei der Wahl einer Handyhülle gilt es einige Dinge zu beachten, um einen optimalen Schutz im Alltag zu gewährleisten. Welcher Schutz im Einzelfall notwendig ist, hängt von den persönlichen Abläufen und Bedürfnissen ab. Ein erhöhter Rand schützt nicht nur das Gehäuse, sondern auch das Display. Silikon hat sich als besonders praktisch erwiesen. Doch auch Modelle aus natürlichen Materialien werden immer beliebter. Bei dem Kauf einer Hülle für sein smartes Endgerät sollte man sich Zeit lassen und Modelle miteinander vergleichen. Auf diese Weise findet man eine passende Hülle für seinen individuellen Bedarf.