Virtual Reality Casinos – die Unterhaltungsbranche auf dem Weg in die Zukunft

Innerhalb weniger Jahrzehnte hat sich unsere Welt komplett verändert und wir sind im Informationszeitalter angekommen. Das Internet und die entsprechenden Anwendungen sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Wir sind natürlich auch gespannt auf die zukünftige Entwicklung und eine neue Form der Unterhaltung, zu der auch Virtual Reality Casinos gehören.

Unsere neue Realität

Nachrichten verbreiten sich in Sekundenschnelle um die ganze Welt, wir sind trotz Entfernung mit unseren Freunden verbunden und intelligente Technologien vereinfachen uns den Alltag. Virtual Reality, kurz VR, ist eine davon. Virtuelle Realität bedeutet, dass sich der Nutzer sich in einer computergenerierten Umgebung befindet. Ein 3D-Erlebnis mit einem 360-Grad-Panoramabild erzeugen beim Anwender das Gefühl, sich wirklich an diesem Ort aufzuhalten.

VR findet auch heutzutage schon in vielen Bereichen Anwendung. So kann man bereits Produkte mittels VR erkunden, Training von Piloten findet mithilfe virtueller Realität statt, Filme in Virtual Reality werden bereits produziert und sogar in der Medizin macht man sich VR bei Operationen zunutze. Aber vor allem aus der Gaming-Branche ist diese Technologie nicht mehr wegzudenken. Mithilfe von entsprechend programmierten Spielen und einer VR-Brille kann man in neue Welten eintauchen. Und auch Slots mit dieser Technologie wurden bereits veröffentlicht.

Der Schlüssel zur virtuellen Welt

Um VR erleben zu können, benötigt man ein besonderes Equipment. Hierzu gehören in erster Linie ein Headset mit VR-Brille und gleichzeitig eine Eingabemöglichkeit, mit der man mit der virtuellen Welt interagieren kann. Hierfür bieten sich ein Datenhandschuh oder eine 3D-Maus an. Wenn man in Virtual Reality Casinos spielen möchte, ist außerdem ein PC notwendig, der bestimmte Anforderungen erfüllen sollte. Da diese Ausrüstung nicht preiswert ist, gibt es nur wenige Casino-Betreiber, die VR-Spiele anbieten. Allerdings haben einige Softwarehersteller wie NetEnt bereits entsprechende Spiele entwickelt. Die besonders populären Spielautomaten wie Starburst, Gonzo’s Quest, Twin Spin oder Fruit Shop gibt es auch in einer VR-Variante.

Vorreiter in der VR Casino Branche

Schon als die ersten VR-Brillen an den Markt kamen, machten sich einige Softwareentwickler daran, entsprechende Spiele und die passende 3D-Umgebung zu kreieren. Vor allem Nutzer, die Online Slotautomaten spielen, sind von dieser neuen Art der Unterhaltung begeistert und schwärmen von dem realitätsnahen Spielerlebnis. Diese Möglichkeit gibt es in einigen Online Casinos, die neben den herkömmlichen Slots auch einige Automatenspiele in VR anbieten.

Spieler brauchen sich auch in VR Online Casinos keine Sorgen um die Sicherheit zu machen, solange diese von europäischen Glücksspielbehörden lizenziert sind. Es werden dieselben Anforderungen zum Erwerben einer Lizenz an die Betreiber gestellt, wie bei herkömmlichen Internet-Spielbanken. Das bedeutet auch, dass die VR Slots natürlich einer genauen Richtlinie entsprechen müssen, genau wie alle anderen Spiele. Mithilfe der virtueller Realität ändert sich lediglich die visuelle Darstellung und die anderen Merkmale bleiben erhalten.

Fazit

Virtuelle Realität ist eine der Zukunftstechnologien, die wir schon heute in manchen Bereichen finden. Vor allem in der Unterhaltung und ganz speziell im Gaming hat VR bereits einen festen Platz. Online Slots auf diese Weise zu erleben, ist zwar noch selten, allerdings möglich. Es ist abzusehen, dass Virtual Reality mit dem Sinken der Kosten für die Ausrüstung in immer mehr Lebensbereichen Einzug halten wird.